台南東區2處社區公園兒童遊具、高攀爬網啟用 遛小孩好去處

台南東區東智里陽光公園內的高攀爬網兒童特色遊具完工啟用，親子相偕遊玩。（圖：東區公所提供）

2025/06/01 09:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區公所指出，東智里陽光公園與崇成里崇成公園，由市府與國土署各補助500萬元，興建兒童特色遊具攀爬網場域，專為訓練兒童運動技能與建立專注力為目標。陽光公園採球形及崇成公園的矩形、三角形幾何形式攀爬設施，因應南台灣夏季豔陽高照的氣候、加設遮陽網，讓親子在炎熱天氣下仍能舒適遊玩。

台南市長黃偉哲強調，攀爬網兒童遊戲場的設計，結合兒童體能訓練和運動技能的提升，並強化兒童空間意識和本體感受，因較為複雜的攀爬網需要在大腦中建構與評估空間距離及立足點，有助於建立兒童專注力、記憶力與決策能力；較高的攀爬網還有鼓勵兒童勇於應對恐懼和壓力的作用，兒童在家長陪同下有助於建立其自信心、獨立性，也可以逐漸摸索體驗自己應對恐懼和壓力的方式。

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東區區長黃炳元也說，這2座社區公園遊戲場在設計過程中充分考量使用者需求，陽光公園球型攀爬網高度較高，為因應少數兒童無法克服恐懼挑戰該設施，於周遭區域請市府另行設置盪鞦韆，以滿足較小幼兒的使用需求。

崇成公園除增設攀爬設施外，另新設懸吊式雙人設備及小轉杯，加上原有設置的兒童遊戲溜滑梯及沙坑，可滿足2至12歲所有學齡前幼兒與學齡兒童的所有需求。另外新設置天然礫石鋪面的防墜設計及遮陽設施，大為增加民眾使用意願，預期將成為當地居民的熱門遊憩去處。

區公所表示，東區預計有5座鄰里公園兒童遊戲區特色遊具進行改善，除了今年1月初啟用的德高里竹篙厝公園外，崇成里崇成公園、東智里陽光公園也於近日啟用開放，後續有關聖里關聖公園、文聖里裕平公園等2座也在進行改造，預計2025年7月間會陸續完成，這些公園將提供東區居民更多元的休閒選擇，進一步提升市民生活品質和戶外活動空間。

台南東區東智里陽光公園內的高攀爬網兒童特色遊具完工啟用，親子相偕遊玩。（圖：東區公所提供）

台南東區崇成里崇成公園內的兒童特色遊具完工啟用。（圖：東區公所提供）

台南東區崇成里崇成公園內的兒童特色遊具完工啟用。（圖：東區公所提供）

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