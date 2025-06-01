端午收假日！公路估14地雷路段 疏導措施一次看

公路局整理端午假期期間，主要城市道路易雍塞時段，供用路人參考。（圖由公路局提供）

2025/06/01 09:51

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（6月1日）是端午節連假最後一天，將湧現返回工作地的車潮。公路局預估，今天14路段預估壅塞，有整理重點路段交通疏導措施，供用路人參考。

公路局預估，今天省道的易壅塞路段，包括銜接國道快速公路，北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段；主要省道幹道，台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路。

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公路局也預估，部分短程旅遊觀光景點路段將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡至淡水、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、古坑至梅山路段等。

另據公路局統計，昨天（5月31日）省道部分路段車多壅塞，包含台2線淡水至竹圍路段雙向及大武崙路段雙向、台74線霧峰至大里路段西向、台82線東石路段東向、台86線關廟路段東向及台88線大寮路段西向等。

公共運輸方面，昨天西部國道客運共駛5484班次，疏運9萬2411人，疏運人數較2024年同期減少5.1％；東部國道客運路線共駛1503班次，疏運2萬6830人，疏運人數較2024年同期增加1％。

公路局整理端午假期期間，銜接國道易雍塞路段時段，供用路人參考。（圖由公路局提供）

端午假期公路重點路段交通措施。（圖由公路局提供）

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