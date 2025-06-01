為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午收假日！公路估14地雷路段 疏導措施一次看

    公路局整理端午假期期間，主要城市道路易雍塞時段，供用路人參考。（圖由公路局提供）

    公路局整理端午假期期間，主要城市道路易雍塞時段，供用路人參考。（圖由公路局提供）

    2025/06/01 09:51

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（6月1日）是端午節連假最後一天，將湧現返回工作地的車潮。公路局預估，今天14路段預估壅塞，有整理重點路段交通疏導措施，供用路人參考。

    公路局預估，今天省道的易壅塞路段，包括銜接國道快速公路，北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段；主要省道幹道，台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路。

    公路局也預估，部分短程旅遊觀光景點路段將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡至淡水、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、古坑至梅山路段等。

    另據公路局統計，昨天（5月31日）省道部分路段車多壅塞，包含台2線淡水至竹圍路段雙向及大武崙路段雙向、台74線霧峰至大里路段西向、台82線東石路段東向、台86線關廟路段東向及台88線大寮路段西向等。

    公共運輸方面，昨天西部國道客運共駛5484班次，疏運9萬2411人，疏運人數較2024年同期減少5.1％；東部國道客運路線共駛1503班次，疏運2萬6830人，疏運人數較2024年同期增加1％。

    公路局整理端午假期期間，銜接國道易雍塞路段時段，供用路人參考。（圖由公路局提供）

    公路局整理端午假期期間，銜接國道易雍塞路段時段，供用路人參考。（圖由公路局提供）

    端午假期公路重點路段交通措施。（圖由公路局提供）

    端午假期公路重點路段交通措施。（圖由公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播