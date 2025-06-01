彰化虎山巖二期金針花大爆發 花期約到6月中旬

花壇鄉虎山巖第2期金針花大爆發，徜徉花海相當浪漫。 （米諾斯提供）

2025/06/01 09:42

〔記者湯世名／彰化報導〕全國知名的彰化縣花壇鄉虎山巖賞金針花二期花開花了，具有2次開花特性的「台東七號」金針花，目前適逢大爆發，端午節後將達到最高峰，6月5日起二期花將會每天翻倍開，且會一天比一天美，黃姓園主強調，現在賞花正是時候，開花期約到6月中旬，今年錯過就要等到明年了。

今年母親節，虎山巖30萬株金針花大爆發達到最高峰，賞花遊客也擠爆園區，最高峰時現場湧入上萬人，停車場大爆滿，周邊交通大打結，警方還派員疏導交通，遊客徜徉花海中直呼「太美了」，觀光旅遊業者看準商機，把此區列為旅遊重點區域，動員一輛又一輛的遊覽車載遊客前來賞花。

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母親節過後，金針花數量逐漸減少，遊客多以為母親節過後金針花季就已經結束，入園賞花的遊客也不若以往，不過，5月底2期金針花數量明顯回升，讓遊客大為驚喜。攝影師米諾斯表示，遊客可把握2期花最美的時候去拍，最高峰可開到10萬朵花。民眾或可安排清晨一大早去拍，比較不熱也比較少人，7點後太陽出來光線太強又熱就不適合拍。

黃姓園主說，虎山巖的金針花品種屬於「台東7號」，具有花香，還有2次開花特性。目前園區呈現的花海就是第2期花，現在是第2期花盛開之際，且開花一天比一天多，壯觀景象絲毫不輸給第1期花，現在前來賞花正是時候，端午節後將達到最高峰，還沒來賞花或錯過的民眾，可以趁此機會前來賞花拍照，第2期花約可開花10天，預計6月中旬結束，今年錯過就要再等明年。

花壇鄉虎山巖第2期金針花大爆發，賞花正是時候。 （米諾斯提供）

花壇鄉虎山巖第2期金針花大爆發，堪稱歷來最美的第二期花。 （米諾斯提供）

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