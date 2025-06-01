基隆國家新城通學步道改善 解決人車爭道

基隆市國家新城通學步道改善工程完工。（記者俞肇福攝）

2025/06/01 09:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕日前發生的新北市三峽重大車禍，造成4死11傷的不幸慘劇；基隆市政府盤點人口密集且缺乏完善人行空間的路段，已經完成樂利三街基隆客運發車處旁及樂利三街263巷的通勤、通學步道，讓行人不用再人車爭道，讓學童有條安全上學的路。

工務處處長簡翊哲指出，國家新城生活圈人口近8000人，惟通往公車站的動線長期缺乏人行空間，學童與長者常被迫行走於車道，形成用路危機。自2023年起，安樂區公所即陸續協調於社區5大路口增設綠底行穿線，並遷移遮蔽視線的電桿，初步改善人行動線。2024年間，區公所續推第二階段工程，打通樂利三街150號至136號間人行道，提升通行連續性。

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簡翊哲說，國家新城社區推動的步道改善工程，由工務處攜手安樂區公所、交通處與教育處，共同擘劃「人行環境改善4部曲」，剛完工的樂利三街基隆客運旁及樂利三街263巷的通勤、通學步道工程，就是改善4部曲中的第三部曲。

國家新城社區步道改善工程是由六合里長潘德發提出建議，經工務處、交通處、區公所、議員、里長及長樂國小代表聯合會勘，決議增設基隆客運旁及樂利三街263巷人行空間。

簡翊哲說，國家新城社區步道改善面臨諸多挑戰，如民眾路邊停車需求、電信箱阻礙、家用冷氣外突、水溝蓋不平等問題，所幸在各方通力合作下逐一克服。工程最終於在日前完成實體與標線型人行道建置，並同步刨鋪路面、排除障礙物，營造平整、安全、舒適的通行環境。

長樂國小校長林維彬表示，通學步道工程提升學生上下學安全，也讓家長更安心，他代表全校師生衷心感謝。

不分藍綠的市議員表示，此次步道改善工程，徹底解決過去因路邊停車阻礙人行動線、人車爭道的問題。

基隆市國家新城通學步道改善工程完工。（記者俞肇福攝）

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