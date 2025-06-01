巧！同名同系同參加大港青年實習 兩「陳威廷」成「同」事

高市青年局長林楷軒（中）日前參訪大港青年實習媒合計畫的企業夥伴強茂公司，並與兩位同名同姓、且都從媒合平台進入公司實習後任轉正職的陳威廷合影。（圖由青年局提供）

2025/06/01 09:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕同樣從北部來高雄求學，同樣畢業於國立高雄科技大學機電工程系，同在2022年透過「大港青年實習媒合計畫」一起進入強茂公司實習，因表現優異都被留任正職、成為「同」事；高市青年局專程拜訪強茂探詢實習媒合成果，也再次見證「雙威廷」的特殊緣分。

青年局長林楷軒表示，「大港青年實習媒合計畫」不僅協助青年進入企業實習，更透過參訪、講座等機制，搭配有薪實習制度，強化青年對產業環境與職場實務的理解。

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他同時介紹強茂股份有限公司為台灣指標性功率半導體製造商，產品應用廣泛涵蓋車用電子、工業自動化及通訊產業，且長期投入產學合作，是高雄推動青年就業的重要夥伴之一，很感謝強茂為青年打造優質的實習與職涯發展舞台。

青年局指出，這趟參訪由強茂人資長方士碩親自接待，除簡報實習成果與青年人才培育策略，更開放參觀無塵室與高階產線，呈現高規格實習環境與完善的技術傳承制度，同時特別安排與「雙威廷」碰面，了解2人由實習轉正職後的現況。

現年25歲、任職於技術支援部的陳威廷，及26歲、服務於技術課的陳威廷，都是北部人來高雄求學，都畢業於國立高雄科技大學機電工程系，並於2022年透過「大港青年實習媒合計畫」進入強茂實習，表現優異順利留任正職；2人同名、同背景的「雙威廷」佳話，成為企業與實習媒合成功的最佳象徵與亮點。

支援部的陳威廷表示，實習期間不僅習得實務技能，也熟悉企業運作模式與跨部門協作；技術課的陳威廷則表示，透過大港平台順利銜接職場，職涯方向更加明確，感謝青年局協助鋪設理想職涯起點。

青年局指出，大港青年實習媒合計畫推動以來，已協助數千名青年取得實習機會，目前有近150家企業參與、釋出逾800職缺，隨暑假將至，歡迎設籍高雄或在高雄求學的15至29歲青年，透過「大港青年實習站」註冊帳號，查詢職缺並投遞履歷。相關訊息可加入官方LINE帳號（@772gramp）或撥打07-332-1068分機51、52，將有專人協助。

高市青年局長林楷軒（中）參觀強茂公司高端產線，由實習轉正職的25歲工程師陳威廷（右）向局長解說產線流程。（圖由青年局提供）

高市青年局長林楷軒（左二）拜訪強茂股份有限公司，在人資長方士碩（右一）的接待下，針對青年人才培育進行意見交流。（圖由青年局提供）

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