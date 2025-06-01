淡水大拜拜遶境 劉和然、蘇巧慧、洪孟楷恭迎清水祖師祈福

新北市副市長劉和然（左3）、民進黨立委蘇巧慧（左2）、國民黨立委洪孟楷（左2）等人一同恭請蓬萊老祖金身起駕，為正日遶境揭開序幕，祈求新北市四時無災、八節有慶。（記者羅國嘉攝）

2025/06/01 09:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕今天（1日）為農曆五月初六，適逢清水祖師得道紀念日，新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧及國民黨立委洪孟楷等人一早前往淡水清水巖，參與一年一度的「淡水大拜拜」清水祖師遶境活動。而有意參選2026新北市長的劉和然、蘇巧慧、洪孟楷等3人同台一同恭請蓬萊老祖金身起駕，祈願新北市四時無災、八節有慶、合境平安。

劉和然表示，淡水清水巖是當地居民的重要信仰中心，清水祖師不僅護佑淡水居民安居樂業，這些年來更保祐淡水快速發展。近年淡水地區在中央與地方合作下，推動多項重大建設，如淡江大橋、淡北道路等；此外，他也感謝廟方秉持祖師「救世濟民」精神，積極投入在地公益與慈善，長年關懷弱勢族群，深獲地方敬重。

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淡水清水祖師遶境活動歷史悠久，分為農曆五月初五的「暗訪」與初六的「正日」遶境。遶境前，先由主掌兵的老三祖會前往淡水市區四大極點進行「安營」、「鎮符」、「燒四方金」。隨後蓬萊老祖巡安淡水各街巷，進行驅瘟禳災儀式，街道兩旁家戶皆設香案恭迎神駕，場面莊嚴熱鬧。

民政局指出，今年「淡水大拜拜」活動吸引大量民眾參與，現場除百年歷史的淡水南北軒、和義軒外，還有清水龍、平安獅、新興獅、金福獅等特色陣頭及淡水蓬萊老祖會共襄盛舉。廟方也準備重達1千斤的「平安餅」供信眾品嘗，象徵祈求平安吉祥。

新北市副市長劉和然於轎前合影留念。（記者羅國嘉攝）

今（1）日為農曆五月初六，清水祖師得道日，新北市副市長劉和然一早前往淡水清水巖參與一年一度的「淡水大拜拜」清水祖師遶境。（記者羅國嘉攝）

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