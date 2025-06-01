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    端午連假收假！今天國道地雷路段曝 疏導措施一次看

    今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，國道以收假返家車流為主。高速公路局預判中部路段壅塞時段，供用路人參考。 （高速公路局提供）

    今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，國道以收假返家車流為主。高速公路局預判中部路段壅塞時段，供用路人參考。 （高速公路局提供）

    2025/06/01 10:01

    〔記者蔡昀容／台北報導〕端午節連續假期今天（6月1日）收假，國道以收假返家車流為主。高速公路局預估，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭－坪林路段，並整理今天的疏導措施，供用路人參考。

    高公局預估，今天全日交通量預估111百萬車公里。西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，避開壅塞時段以節省時間。

    而今天凌晨0時至清晨5時，平均交通量為5.7百萬車公里，是年平均平日4百萬車公里的1.4倍。

    高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，今天國道疏導措施包括：中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    昨天（5月31日）全日交通量為103.2百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.1倍。國5交通量2.9百萬車公里，為平日年平均2.5百萬車公里的1.2倍。昨天路況除國5北向頭城至坪林路段於今天凌晨0時逐漸紓解外，其餘路段於晚間6時後大致順暢。

    今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，高速公路局整理疏導措施，供用路人參考。 （高速公路局提供）

    今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，高速公路局整理疏導措施，供用路人參考。 （高速公路局提供）

    今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，國道以收假返家車流為主。高速公路局預判南部路段壅塞時段，供用路人參考。 （高速公路局提供）

    今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，國道以收假返家車流為主。高速公路局預判南部路段壅塞時段，供用路人參考。 （高速公路局提供）

    今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，國道以收假返家車流為主。高速公路局預判北部路段壅塞時段，供用路人參考。 （高速公路局提供）

    今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，國道以收假返家車流為主。高速公路局預判北部路段壅塞時段，供用路人參考。 （高速公路局提供）

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