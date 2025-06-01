北市公幼報名銳減招生壓力浮現 議員籲導入志願填報制度

台北市議員曾獻瑩表示，有家長反應，孩子未抽中公幼後，才驚覺多數準公共幼兒園已結束報名，導致錯失許多選擇機會，僅能逐一聯繫幼兒園詢問缺額。（示意圖，資料照）

2025/06/01 09:04

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市公幼今年報名人數相較去年銳減1289人，已有23所公幼的3-5歲班，經過第一階段抽籤後，仍有逾五成缺額，顯示部分園所招生壓力變大。議員曾獻瑩表示，目前公幼登記抽籤僅能填一個學校，無法反映家長實際需求與優先志願，結果是有的園所爆滿，有的園所學生招不滿，呼籲市府應導入志願填報制度，提供家長更多選擇，同時有助市府掌握各區需求熱度，優化資源配置。

曾獻瑩指出，調閱1999資料發現，有家長反映，孩子未抽中公幼後，才驚覺多數準公共幼兒園已結束報名，導致錯失許多選擇機會，僅能逐一聯繫幼兒園詢問缺額；另據北市準公共幼兒園簡章內容；北市共計172間準公共幼兒園，其中高達75%準公共幼兒園，於公幼抽籤結果公布前即已截止報名抽籤，在少子化海嘯下，幼兒園搶學生的情況逐漸浮上檯面。

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曾獻瑩續指，雖然教育局規定準公共幼兒園須於四月底前完成招生簡章備查並公告上網，但實務上仍有學校提早於四月中下旬就開始招生，有的學校甚至趕在簡章公告前截止登記，家長若僅依賴教保資訊網查詢，恐錯過準公共幼兒園的招生時程，呼籲市府應加強招生資訊統整與透明化，避免家長因資訊落後而錯失就學機會。

曾獻瑩建議，教育局應提供各幼兒園歷年招生熱度與名額趨勢，協助家長預判就學機會，另雖然準公共幼兒園仍屬私幼，具招生自主性，但市府可提供家長整合資訊的平台，幫助家長了解各校招生期程，強化台北市的育兒支持系統。

根據台北市公幼抽籤，家長僅能選填一所學校，但曾獻瑩指家長陳情應比照新北市制度，導入多個志願的填報機制，以讓家長一次選填多所幼兒園，依序分發，提高錄取機率與就學滿意度，同時更具選擇彈性。曾也認為，導入志願制除了反映家長真實意願，並有助市府了解區域需求熱度，優化資源配置，減少家長焦慮與資訊落差。

台北市教育局回應，台北市公立幼兒園今學年度中籤率61.90%，較去年中籤率58.41%增長，將積極增設班級數以擴增公共化教保服務供應量，透過提升核定名額總量，實質增加家長中籤率與入學機會。

教育局表示，北市公立幼兒園和非營利幼兒園採分開獨立招生，家長兩者皆可以登記，也會分別排定備取名單依序遞補；並於招生登記期間可透過即時揭示系統瞭解各園所即時登記人數及缺額情形，以利家長選擇。

教育局補充，登記抽籤採單一志願候補制的方式，公平性高，一人一園一籤，簡單明確，減少不確定性、分發快，加上北市都會區特性不像其他縣市幅員廣大，人口密度與發展程度落差大，部分地區人口與園所幼兒園數量集中，某些地區則需求和園所數量有限；偏遠地區則可能招生不足，需採取多志願設計的方式因應資源不均，「彈性調節」讓區域間教育資源不均的問題影響降到最低。

另因北市公共化教保服務規劃已精準到「次分區」調控，教育局未來持觀察各次分區供需差異，精進招生作業流程，若招生登記採志願序不會實質提升家長中籤率，將對此審慎評估，並以提升公共化教保服務供應量，滿足家長就學需求為優先考量。

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