0601各報重點新聞一覽

國民黨發動罷免15名民進黨立委二階連署送件截止期限，自昨起至6月24日止，據藍營評估，恐怕沒有一件罷綠案可以達標，黨內質疑黨主席朱立倫的聲浪愈發明顯。（資料照）

2025/06/01 07:21

自由時報

首波原民立委陳瑩、伍麗華未送件 藍營罷綠 15人評估全摃龜

國民黨為反制大罷免，發動對民進黨立委的罷免連署，迄今尚無具體進展。中選會宣告，昨天第二階段連署送件截止的民進黨原住民立委陳瑩及伍麗華的罷免案，未於法定期限內送件。國民黨發動罷免十五名民進黨立委二階連署送件截止期限，自昨起至六月二十四日止，據藍營評估，恐怕沒有一件罷綠案可以達標。

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美國防部長：中國犯台將帶來毀滅 香格里拉對話警告 威脅可能迫在眉睫

美國國防部長赫格塞斯五月卅一日在新加坡年度安全論壇「香格里拉對話」發表演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。這是他迄今對台灣問題所發表最嚴厲的說詞。他也重申，美國將強化國防，因應北京對台侵略性立場等亞洲防務，但也要求各國必須為自身防衛做出更多貢獻。

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三峽3死車禍 肇事者不治 聲請假扣押 不會人死債消

駕車暴衝造成三死十二傷的新北市三峽車禍七十八歲肇事者余文正，昨天傷勢惡化，搶救無效死亡，全案成為四死十一傷事故。本案死傷者眾，且有多人是國中學生，全部賠償數額至少數千萬元，新北市法制局副局長許宏仁表示，已委由犯罪受害人保護協會，協助受害人進行假扣押；律師也說，余男遺產全數可用於賠償，不會有「人死債消」的問題。

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聯合報

路透揭美關稅戰影響 全球企業損失台幣逾兆元

根據路透對企業揭露的訊息分析，美國總統川普一月回任以來，對全球發動的貿易戰，已造成企業銷售損失和成本攀升，全球企業損失逾三四○億美元（台幣約一點○三兆元）。且隨著關稅持續不確定，將導致全球大公司的決策癱瘓，預估損失將再擴大。

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美防長赫塞斯：有川普盯著 中共不會侵台

首次以美國國防部長身分出席年度新加坡香格里拉對話的赫塞斯，五月卅一日在該論壇發表主題演講。他向美國的印太盟友保證，他們不會獨自面對來自中國大陸愈來愈大的軍事及經濟施壓，華府將增強其海外防務，以抗衡五角大廈視為迅速增長的中國威脅，尤其是北京對台灣咄咄逼人的態度。

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中國時報

美防長明確表態 會保衛台灣

美國國防部長赫格塞斯5月31日在新加坡舉行的「香格里拉對話」上稱，中國威脅是真實的，而且可能迫在眉睫。他並矢言，如果中國試圖「征服」台灣，美國將會保衛台灣。他還宣布，根據新成立的「印太產業韌性夥伴」倡議，本地區的P-8反潛機未來可望就近在澳洲維修。

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專家批長期缺工 台灣淪長照沙漠

台劇《忘了我記得》播出後引發熱議，該劇以失智為題，描述女兒在父親失智後，在照顧責任與工作之間喘不過氣，疲累無助。專家指出，台灣人從失能到死亡平均約7年，但從失智到死亡，則是10幾年起跳，照顧歷程長，需要的資源也多。然而，照顧中重度失智長輩的團體家屋，台北僅有1處，台灣堪稱「長照沙漠」。

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美國國防部長赫格塞斯昨在新加坡「香格里拉對話」演說，警告中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。（法新社）

駕車暴衝造成3死12傷的新北市三峽車禍78歲肇事者余文正昨死亡，本案死傷者眾，新北市法制局副局長許宏仁表示，已委由犯罪受害人保護協會，協助受害人進行假扣押。（資料照）

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