南部今有短暫陣雨 滯留鋒面週二報到！

由於南方雲系北移、各地降雨增多，清晨起恆春半島、台東地區及綠島、蘭嶼就有短暫陣雨或雷雨，南部及中部山區也陸續會有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/06/01 06:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（6月1日）由於南方雲系北移、降雨增多，清晨起恆春半島、台東地區及綠島、蘭嶼就有短暫陣雨或雷雨，南部及中部山區也陸續會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有機會出現局部大雨，外出建議攜帶雨具以備不時之需。

氣溫方面，沒下雨時天氣較悶熱，西半部高溫33、34度，東半部約30至32度，中午前後紫外線強，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約22至26度。離島天氣方面，澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖亦有短暫陣雨，澎湖26至33度，金門24至31度，馬祖22至28度。

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空氣品質部分，高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

週一（2日）受西南風影響，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北部26至36度，中部25至34度，南部26至33度，東北部25至33度，東部25至32度，東南部27至34度。

週二（3日）、週三（4日）滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地易有短延時強降雨。週四（5日）鋒面南移到巴士海峽，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 34 25 ~ 33 27 ~ 32 24 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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