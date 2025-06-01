為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新左營站前這路口轉個彎要竟等「240秒」 交通局：義交控制不當

    左營區翠華、明潭路口離峰時段轉彎等太久引起抱怨，經查原來是義交操作操控器不當。（記者王榮祥攝）

    左營區翠華、明潭路口離峰時段轉彎等太久引起抱怨，經查原來是義交操作操控器不當。（記者王榮祥攝）

    2025/06/01 00:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕《自由時報》讀者反映，深夜開車經過台鐵新左營站前翠華、明潭路口，明明是離峰時間且車輛極少，等待紅燈轉變成可以轉彎的綠燈竟然長達「240秒」！兩度透過1999向交通局反映後，獲回應是義交操控控制器不當。

    讀者因工作關係，常在深夜近0點，以及清晨4到5點兩個時段，開車經過左營區翠華、明潭路口，今年3月就察覺到，這兩個時段停等紅燈時間好久!仔細觀察發現，紅燈亮起後會隔一段時間才開始出現秒數，整個等待轉彎時間超過4分鐘。

    讀者認為，兩個時段都是離峰、車流很少，無法理解轉個彎要等這麼久，5月間兩度向交通局反映後，獲得回應是因為義交於部分時段操控控制器不當所致。

    交通局說明，已派員到場檢修，號誌已恢復正常運作，也已要求義交人員，非經允許不得操作燈號操控器及周邊相關設備，確保號誌運作正常。

    讀者指出，近日經過該路口時，確認等待時間比較正常，建議路口可增設智慧監控，車多時給多點時間，車少時就別讓駕駛等太久。

    左營區翠華路是台積電高雄廠對外主要通路之一，高雄市政府啟動拓寬工程，近期即將完工。（記者王榮祥攝）

    左營區翠華路是台積電高雄廠對外主要通路之一，高雄市政府啟動拓寬工程，近期即將完工。（記者王榮祥攝）

    左營翠華、明潭路口上下班尖峰時段車流極大。（記者王榮祥攝）

    左營翠華、明潭路口上下班尖峰時段車流極大。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播