新左營站前這路口轉個彎要竟等「240秒」 交通局：義交控制不當

左營區翠華、明潭路口離峰時段轉彎等太久引起抱怨，經查原來是義交操作操控器不當。（記者王榮祥攝）

2025/06/01 00:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕《自由時報》讀者反映，深夜開車經過台鐵新左營站前翠華、明潭路口，明明是離峰時間且車輛極少，等待紅燈轉變成可以轉彎的綠燈竟然長達「240秒」！兩度透過1999向交通局反映後，獲回應是義交操控控制器不當。

讀者因工作關係，常在深夜近0點，以及清晨4到5點兩個時段，開車經過左營區翠華、明潭路口，今年3月就察覺到，這兩個時段停等紅燈時間好久!仔細觀察發現，紅燈亮起後會隔一段時間才開始出現秒數，整個等待轉彎時間超過4分鐘。

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讀者認為，兩個時段都是離峰、車流很少，無法理解轉個彎要等這麼久，5月間兩度向交通局反映後，獲得回應是因為義交於部分時段操控控制器不當所致。

交通局說明，已派員到場檢修，號誌已恢復正常運作，也已要求義交人員，非經允許不得操作燈號操控器及周邊相關設備，確保號誌運作正常。

讀者指出，近日經過該路口時，確認等待時間比較正常，建議路口可增設智慧監控，車多時給多點時間，車少時就別讓駕駛等太久。

左營區翠華路是台積電高雄廠對外主要通路之一，高雄市政府啟動拓寬工程，近期即將完工。（記者王榮祥攝）

左營翠華、明潭路口上下班尖峰時段車流極大。（記者王榮祥攝）

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