龍潭大池花火之夜超美！6000發煙火升空 水天絢麗相映

桃園市「2025龍潭歸鄉文化節」花火之夜施放6000發煙火，點亮龍潭大池夜空。（記者黃政嘉攝）

2025/05/31 23:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市「2025龍潭歸鄉文化節」今晚（31日）進入花火之夜，晚上8點施放6000發煙火，長達8分鐘的花火點亮龍潭大池夜空，周邊道路早早停滿車輛，人潮從大池步道蔓延到路邊，動彈不得的駕駛索性直接在路上搖下車窗欣賞煙火秀。

今年花火之夜結合雷射燈光秀，以「龍潭歸鄉」與「客家文化」為主題，透過燈光、雷射與視覺特效，呈現高低空煙火交錯，展現立體動態感，搭配鼓聲、弦樂、客家民謠及交響樂等，璀璨煙花與池面光影交織。

請繼續往下閱讀...

桃園市副市長蘇俊賓說，端午節施放的龍潭大池煙火，相較於101的跨年煙火毫不遜色，不僅在施放於高空時，可欣賞到絢爛奪目的精采景象，透過池面的水色輝映，映照著煙火的倒影更是五彩繽紛。

龍潭區公所說，花火之夜除了360度風火輪、銀瀑耀潭、客庄盛放及金色瀑布煙火，也有5分鐘的水光躍潭雷射燈光秀，巧妙融合端午意象與客家文化，呈現傳統與現代交融的節慶風采。

龍潭大池施放煙火，神龍路吸眾多人潮。（記者黃政嘉攝）

汽車駕駛在煙火施放時刻動彈不得，直接在路上搖下車窗欣賞花火。（記者黃政嘉攝）

煙火施放時，神龍路與53巷口人車潮擠得水洩不通。（記者黃政嘉攝）

煙火施放時，神龍路邊滿是賞花火人潮。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法