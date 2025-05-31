高雄今年將完成133座智慧農場 面積超過1300公頃

吳禹宏導入智慧滴灌系統，土壤感測器即時掌握濕度，自動啟動灌溉設備，減少用水量5成。（記者陳文嬋攝）

2025/05/31 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市率先全國推動智慧農業，今年將完成133座智慧農場，涵蓋面積超過1300公頃，輔導農民導入智慧田間管理，依氣候與土壤感測資料自動灌溉，搭配水位感測器自動調節水量，減少5成用水量，透過手機遠端操作，節省一半巡田時間，整體達到省工4成、省時3成。

燕巢區「天菜先生」吳禹宏長期投入友善耕作，採用免耕農法種植玉米以降低碳排放，導入智慧滴灌系統，挑戰技術門檻高的草莓栽培，過去仰賴目視判斷濕度進行溝灌，不僅耗水量大，灌溉效率不均，往往需耗時數日完成。

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他也導入土壤感測器，即時掌握濕度，自動啟動灌溉設備，不僅用水量減少5成，還可透過手機遠端操作，大幅節省一半巡田時間，去年底首次種植草莓達1千株，順利上架里仁門市，響應減塑與綠色保育理念，採用無塗層再生紙製作減塑紙盒進行包裝，預計今年底擴大至3千株。

鳥松區「枻心福田」黃淑娟多年堅持以枯草與落葉製作堆肥，採用秀明自然農法種植稻米、洛神、野薑花及空心菜等作物，逐步導入智慧農業技術，優化水稻與蔬菜的灌溉管理，原先約3分地農場每日需灌溉1小時，水田也需每日巡查水位，稍有疏忽即可能導致水資源浪費。

黃淑娟導入智慧系統後，農場可依氣候與土壤感測資料自動灌溉，水田透過水位感測器自動調節水量，巡田時間減少一半，讓黃淑娟能投入更多心力推動食農教育。

正值水稻收穫期，黃淑娟也推出「倒掛日曬米」，整株稻穗連稻稈倒掛日曬，散發出陣陣米香，形成「黃金稻路」景象，成為民眾打卡熱點。

吳禹宏導入智慧滴灌系統，種出草莓品質好。（記者陳文嬋攝）

黃淑娟推出「倒掛日曬米」，將整株稻穗連稻稈倒掛日曬，形成「黃金稻路」景象，成為民眾打卡熱點。（記者陳文嬋攝）

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