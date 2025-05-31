光年之外大遺珠!女學生歌唱比賽落敗 美聲po網流量竟飆破20萬

彰化高商國貿科學生黃歆詒參加校內雲雀盃比賽未獲獎，影片被同學上傳網路，流量馬上飆破20萬，讓黃歆詒都嚇到。（記者劉曉欣攝）

2025/05/31 23:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣的彰化高商雲雀盃歌唱比賽，今年參賽的國貿科學生黃歆詒進入決賽，雖然沒有得名，被同學以「大遺珠」把比賽過程po網，流量馬上飆破20萬，讓黃歆詒都嚇到，覺得每個按讚的人，都給她很大的肯定。

黃歆詒說，她從小就喜歡唱歌，最愛就是在浴室洗澡時唱歌，因為她的嗓音是中低音，跟一般常見的女聲是高音較為不同，嗓音的辨識度頗高，只是她念國中時比較內向，幾乎沒有參賽經驗。

請繼續往下閱讀...

黃歆詒指出，這次參加雲雀盃比賽，則是班上同學推選她代表參賽，全校報名人數有63人，最後是12人進入決賽，她在決賽選唱鄧紫棋的《光年之外》，同學給她熱烈的喝采。由於比賽取前6名，但她最後並沒有拿到名次，有同學比她還要難過。

由於有同學把黃歆詒比賽過程影片放到網路，流量瞬間飆破20萬，讓她自己都嚇到了，沒想到自己的歌聲可以得到這麼多人的肯定，尤其影片的標題是「光年之外是大遺珠」，讓自己突然覺得沒得獎好像也能夠釋懷了。

而除了黃歆詒歌唱影片在網路爆紅以外，雲雀盃邀請彰商韓舞社客串登場演出的影片也被上傳網路，流量也急速飆高。韓舞社的成員廣設科許方馨、商經科洪瑩芯、國貿科黃歆芸與綜高李依苓都說，因為社團沒有外聘教師，平常都是靠著看影片自學與苦練，最後再透過團練來鵰舞、排走位才能達到動作一致，甚至還能接到邀約表演的機會，很開心苦練的成果能夠在網路上獲得認同。

彰化高商韓舞社在雲雀盃比賽客串表演，影片在網路也爆量。社員（由右至左）許方馨、洪瑩芯、黃歆芸與李依苓都覺得非常開心。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法