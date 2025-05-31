金門龍舟大賽24隊爭霸 有隊伍開賽前「迷航」搞笑出發

金門縣端午節龍舟競賽在古寧頭雙鯉湖登場，24隊逐浪競速。（記者吳正庭攝）

2025/05/31 21:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣第17屆端午節龍舟競賽今天在古寧頭雙鯉湖登場，24隊逐浪競速，各組冠軍分別是社會男子組金門酒廠黑金龍隊、女子組農工校友A、鄉鎮組金沙鎮A隊；鳴槍第一戰還有龍舟「迷航」，賽事在歡笑聲中啟動。

龍舟大賽於雙鯉古地關帝廟循古禮舉行開幕式，副縣長李文良率各界祭祀關聖帝君，祈求賽事平安，接著上香請神，由法師持請神咒、洗淨，為兩艘龍舟開光點晴，開幕儀式神聖、隆重。李文良說，老天爺很幫忙，給了一個涼爽的好天氣，為賽事營造好氣氛。

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今年參賽隊伍與去年一樣都是24隊，其中不少是一個單位分2隊報名；陸軍金門防衛指揮部除了派員開設救護站，兩棲營官兵利用休假化身「莎士比亞說我會贏」，共襄盛舉。

鳴槍第一戰，先發4支隊伍由終點準備划向起點開賽，其中1支隊伍疑似「迷航」，出發不久偏離水道，整艘龍舟好像被「吸走」，以近乎90度的大彎朝左側移靠，在場邊逾千雙目光注視下，險些「吻」上另艘閃避不及的隊伍，幸好速度不快，才又雙雙往起點推進，全場鬆了一口氣。臉書「金門部落」以「搞笑出發」紀錄歡樂的片段。

另一場精彩賽事，年紀稍長的「金門縣警察局」在第二輪背水一戰，拿出「追人」的看家本領，一度趕上與「農工B」、「笠嶼海人」並駕齊驅，3艇爭榮的高光時刻，場邊加油聲爆表。

賽事成績揭曉，社會男子組第一名金門酒廠黑金剛，第二名金門農工A，第三名金門酒廠白金龍，第四名笠嶼海人黑，第五名笠嶼海人，第六名金門農工B，第七名金門縣警察局，第八名我叫劉德划給你看；社會女子組第一名農工校友A，第二名農工校友K，第三名農工校友B，第四名金門高中；鄉鎮組第一名金沙鎮A，第二名金寧鄉，第三名金城鎮，第四名金湖鎮。

金門端午節龍舟競賽在古寧頭雙鯉湖登場，副縣長李文良（中）在法師引導下為龍舟「開光點睛」。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良（右四）帶領下為賽事鳴槍啟動，除了金防部政戰主任王石朋（右三）少將紋風不動，其餘與會人員開槍表情各異其趣。（記者吳正庭攝）

金門龍舟大賽中，「金門縣警察局」（內側）在第二輪背水一戰，一度趕上與「農工B」、「笠嶼海人」並駕齊驅，三艇爭榮的高光時刻，場邊加油聲爆表。（記者吳正庭攝）

金門龍舟賽鳴槍後，有支隊伍（右）疑似「迷航」，偏離水道，險些「吻」上另一艘龍舟。（記者吳正庭攝）

金門龍舟大賽同步舉行寫生比賽，有367名學生參加，比去年還多。（記者吳正庭攝）

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