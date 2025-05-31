龍舟決戰府城霸主出爐 明年台南運河百年慶賽事更盛大

台南國際龍舟錦標賽今晚壓軸的大型龍舟公開男子組競爭激烈，由台南市企業復興聯合會（乙水道）奪冠。（台南市體育局提供）

2025/05/31 20:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國際龍舟錦標賽今晚（31日）總決賽，參賽30隊最多的小型龍舟公開男子組，最終由坤全交通公司掄元，抱回今年最高獎金6萬元（含加碼）；壓軸的大型龍舟公開男子組則由台南市企業復興聯合會奪冠。台南市長黃偉哲頒獎嘉勉，與觀眾相約明年台南運河開通百年更盛大賽事再見。

今年龍舟賽報名隊伍共有121隊，合計2792名選手共襄盛舉。今晚的總決賽競爭激烈，運河場邊加油歡呼聲此起彼落，龍舟好手卯足全力，展現團隊精神。

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各組冠軍隊伍分別是，大型龍舟：公開男子組台南市企業復興聯合會、公開女子組森田印刷福億冷凍聯隊、工商團體企業類組群創光電、工商團體社團類組鉄南人川硯營造、大專院校組嘉藥水上活動社A、高中職學校男子組台南海事體育班、國中男子組金城國中、公教組海東聯隊；小型龍舟：公開男子組坤全交通公司、公開女子組大亞龍舟。

黃偉哲到日本拚城市外交，今天趕回來參加頒獎典禮，還上電視台直播客串講評。他說，明年是台南運河開通滿百年，台南國際龍舟錦標賽擴大舉辦，不論在賽事安排、周邊活動還是獎勵規劃等，會全盤籌備，吸引更多優秀隊伍參賽，讓明年龍舟活動更精彩。

台南市體育局長陳良乾說，為鼓勵今年選手踴躍參與，大型龍舟每組加碼第一名獎金15000元、加碼第二名獎金8000元及加碼第三名獎金5000元，小型龍舟每組加碼第一名獎金10000元、加碼第二名獎金5000元及加碼第三名獎金3000元，總獎金達到59萬7000元。台南國際龍舟錦標賽只是開端，接下來還有2025WBSC世界盃少棒錦標賽、幼兒運動會及曾文水庫馬拉松等體育活動在後面摩拳擦掌，等著接力而上，好戲連台。

小型龍舟公開男子組競技，由坤全交通公司拿下冠軍。（台南市體育局提供）

大型龍舟工商團體企業類組群創光電（甲水道）勝出奪冠。（台南市體育局提供）

大型龍舟高中男子組冠軍隊伍國立臺南海事體育班（甲水道）。（台南市體育局提供）

台南市長黃偉哲客串講評。（台南市政府提供）

端午佳節，吸引民眾觀看龍舟賽逛市集。（記者洪瑞琴攝）

台南國際龍舟錦標賽，在台南運河舉行，親子在場邊觀賽溫馨畫面。（記者洪瑞琴攝）

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