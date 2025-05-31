全台週日變天！南投、高屏防大雨襲擊

2025/05/31 21:45

週日（1日）南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

未來降雨趨勢，週日南投、高雄、屏東慎防大雨襲擊。（氣象署提供）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（1日）西半部高溫可達34度，東半部為32度；降雨增多，一早南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，外出建議攜帶雨具備用並留意天氣變化。

天氣風險公司提醒，明天週日收假日，風向轉為偏南風，水氣也跟著增多，迎風面的嘉義以南地區，以及台東、花蓮一帶將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態；中北部、東北部一帶則是午後山區有熱對流發展，並且往平地擴散帶來局部午後雷雨的天氣。提醒大家明天收假日南北移動的過程要多留意，仍然在繼續假期旅遊的朋友也要注意天氣上的變化。

中央氣象署預報，週日方雲系北移，降雨增多，一早開始南部及恆春半島就會有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用並留意天氣變化。

氣象署提醒，基隆北海岸、恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請注意安全；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

溫度方面，沒下雨時天氣仍悶熱，西半部高溫33、34度，東半部約30至32度，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約22至25度；澎湖有短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖亦有短暫陣雨，澎湖26至33度，金門24至31度，馬祖22至28度。

紫外線方面，週日僅台中市為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週日高壓迴流，環境風場為東南風至偏南風，雲嘉南以北地區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週日西半部高溫33、34度，東半部約30至32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日僅台中市為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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