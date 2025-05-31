為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全台週日變天！南投、高屏防大雨襲擊

    2025/05/31 21:45
    週日（1日）南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

    週日（1日）南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

    未來降雨趨勢，週日南投、高雄、屏東慎防大雨襲擊。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢，週日南投、高雄、屏東慎防大雨襲擊。（氣象署提供）

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（1日）西半部高溫可達34度，東半部為32度；降雨增多，一早南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，外出建議攜帶雨具備用並留意天氣變化。

    天氣風險公司提醒，明天週日收假日，風向轉為偏南風，水氣也跟著增多，迎風面的嘉義以南地區，以及台東、花蓮一帶將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態；中北部、東北部一帶則是午後山區有熱對流發展，並且往平地擴散帶來局部午後雷雨的天氣。提醒大家明天收假日南北移動的過程要多留意，仍然在繼續假期旅遊的朋友也要注意天氣上的變化。

    中央氣象署預報，週日方雲系北移，降雨增多，一早開始南部及恆春半島就會有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用並留意天氣變化。

    氣象署提醒，基隆北海岸、恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請注意安全；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

    溫度方面，沒下雨時天氣仍悶熱，西半部高溫33、34度，東半部約30至32度，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約22至25度；澎湖有短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖亦有短暫陣雨，澎湖26至33度，金門24至31度，馬祖22至28度。

    紫外線方面，週日僅台中市為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週日高壓迴流，環境風場為東南風至偏南風，雲嘉南以北地區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，週日西半部高溫33、34度，東半部約30至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週日西半部高溫33、34度，東半部約30至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週日僅台中市為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週日僅台中市為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週日高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播