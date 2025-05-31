桃園市推第二批特色公園 選定這5座

桃園市首批7座特色公園已完工，各具特色，也成為重要景點、地標，市府持續推動第二批特色公園，圖為八德楓樹腳公園高達16米的長頸鹿遊具。（記者謝武雄攝）

2025/05/31 20:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區楓樹腳公園3月底啟用，這是桃園市首批7座特色公園最後一個啟用的公園，市府今年持續推動第二批的5大特色公園計畫，其中，龜山區大坪頂公九公園除了共融式遊戲設施，同步改善整體景觀環境，預計投入1億元，年底前完成設計，明年施工，這也是5座特色公園投入經費最多的公園。

今年度選定的5座特色公園中，「五酒桶山公園自然遊憩場」已於2月28日開工，預計年底前完工，工程經費約3000萬元，規劃在既有閒置空間活化再利用、設置各種年齡層孩童遊戲場域，打造具有「自然感」、「挑戰性」的遊戲場，再配合五酒桶山既有扶輪驛站、擎天大草原，補足遊憩需求。

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另外3個特色公園仍在規劃作業中，其中，龍潭觀光大池是桃園著名的地標，每年端午節龍舟賽就在這裡舉行，龍潭大池有觀光吊橋、湖濱公園、九曲式忠義橋等特色景觀，市府規劃改善龍潭大池周邊步道、燈光，預計後年完工，工程經費約4000萬元。

其次是「桃園區大有特區桃林鐵路周邊綠美化工程」，預計年底上網發包，明年下半年完工，工程經費約2200萬元；桃林鐡路原本是桃園火車站到林口發電廠運煤鐵路，運煤任務終止後，從縣府時代就分段綠美化，成為桃園民眾不可多得的休憩場所。

最後則是「中壢中正公園整體景觀環境改善工程」，預計明年7月完工，經費約4000萬，中正公園位於中壢市中心，面積5.29公頃，是中壢市中心最大綠地，周邊圖書館、松鶴會館等設施，整體景觀環境改善工程完工後，將提供市民面目一新的中正公園。

桃園市首批7座特色公園包含龍潭運動公園、中壢光明公園、八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、大園華興池公園、平鎮運動公園，由於各具特色，完工啟用後頗受各界好評，假日人滿為患，也成為當地重要景點、地標。

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