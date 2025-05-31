選秀競賽來了！桃園星人秀總獎金60萬 報名至6/19

「2025桃園星人秀」邀請藝人盧學叡擔任複賽評審。（桃市府青年局提供）

2025/05/31 19:44

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府青年事務局主辦「2025桃園星人秀－表演藝術選秀競賽」，即日起至6月19日報名，總獎金達60萬元，歡迎設籍、就學或就業於桃園市，年滿15至35歲的青年踴躍參加。

本屆活動設有歌唱、樂團與舞蹈3大組別，晉級選手可獲得專業講師課程與1對1舞台指導，賽事採3階段制，包含線上初審、實體複賽與決賽，預計選出75組晉級，於7月26日、27日在中壢中央公園辦理複賽，決賽於9月27日於桃園藝文廣場舉行。

請繼續往下閱讀...

青年局指出，桃園星人秀邁入第3屆，今年賽事強化現場互動與舞台演出規格，提升整體參與體驗，另安排專業講師協助選手提升舞台表現，目標打造桃園最具代表性的青年才藝競賽平台，本屆評審陣容邀請異鄉人Outlander、創作才子阿蘭AC、藝人盧學叡、創作女聲吱吱郭芝吟等具專業與人氣的表演者擔任評審，指導參賽者。

青年局長侯佳齡表示，星人秀是青年展現自信與熱情的重要舞台，希望透過這個平台，讓更多青年站上舞台、挑戰自我，青年局將持續挖掘在地表演人才，鼓勵年輕世代勇敢追夢。

「2025桃園星人秀」邀請藝人阿蘭AC擔任決賽評審。（桃市府青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法