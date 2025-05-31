屏東二手市集登場 周春米捐9年名牌包拍賣

縣長周春米抽出3名得到電動機車大獎的幸運民眾。（記者葉永騫攝）

2025/05/31 19:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣環保局今天傍晚在縣立體育館前舉辦二手物市集，縣長周春米表示，二手交換市集提供民眾一個二手物交換平台，同時也可以整理家中閒置不用的物品，讓每樣二手物找到新主人，延續物品使用週期，她更捐出一個用了9年的名牌二手包包拍賣，一名民眾以2.5萬元拍得，場面相當熱烈。

這場屏東二手物來來去去市集活動，吸引許多民眾前來挖寶，這是繼南州鄉、崁頂鄉舉辦二手物市集活動，因為深受民眾熱烈迴響，縣府環保局決定再擴大辦理，這次共超過120攤到場擺攤，活動現場贈送300位民眾市集園遊券及廚餘桶，並設有二手物鑑價攤位，民眾捐出二手好物，即可兌換園遊券消費，現場更有維修專區，由專業技師提供簡易家電用品維修，並教導民眾延長物品的壽命，吸引了不少民眾拿電器等產品來維修，縣長周春米也到場抽出參與簡訊機車定檢通知的3名獲得電動機車的幸運民眾，以及頒獎表揚海豐等濕地繪畫比賽獲勝的學生。

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縣長周春米表示，地球只有一個，資源不要浪費，把平常不用的東西拿來交換，也能夠藉由整理來檢視自己有沒有浪費，地球要永續需要大家來努力，她也準備了一個用了9年的名牌二手包包拿出來拍賣，這個包包現在對她已經沒有用了，但是保持良好，所以拿出來拍賣。現場拍賣時競爭激烈，最後由一名周姓民眾以2.5萬元拍得，要送給媽媽做禮物。

民眾拿二手物品前來維修。（記者葉永騫攝）

屏東二手市集，民眾前往挖寶。（記者葉永騫攝）

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