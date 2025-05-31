揮軍桃園市長盃龍舟賽 平鎮鎮興里買這「祕密武器」特訓

平鎮區鎮興里特地準備方形泳池，讓龍舟隊員練習划槳。（鎮興里長黃志杰提供）

2025/05/31 19:46

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025龍潭歸鄉文化節」系列活動熱鬧展開，平鎮區鎮興里備戰市長盃龍舟賽，特地準備祕密武器，買了支架方形泳池放在市民活動中心，讓隊員練習划槳，里長黃志杰說，今年目標帶隊員挑戰自己，期盼成績突破2分鐘內。

龍舟賽各組隊伍今天進行3戰2勝的複賽，鎮興里在里別C組，對上龍潭百年里，可惜以2分10秒、2分17秒不敵。黃志杰說，帶隊7、8年參賽，一直以來贏不了龍潭區的隊伍，距離因素無法每天來龍潭大池操兵練習，今年找里民、也是桃園市警察局龍舟隊員的蔡宇嚨當教練，蔡宇嚨建議買泳池來練習，而鎮興市民活動中心向來有搭管線集中雨水在2噸的水塔拿來洗拖把，於是將水塔的水放入泳池，讓隊員練習划漿。

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黃志杰說，不熟的一般人習慣用手滑，但其實應用腰、腳帶動，把漿拉上來，這需要花時間練腰力、腿力、拉水力道跟默契，讓大家動作一致，鏟下去、拉起來的姿勢若正確，會有水花彈起來，能加快推進龍舟。

里別B組的烏林里今天複賽分別以1分59秒、2分06秒73直落二打敗龍潭上華里，其中，68歲婦人陳秀珍熱情參與龍舟賽至少40年，她說，熱衷地方事務，想為地方出點力，連年參與龍舟盛事，曾拿過里別組冠軍，做團膳工作的她，近日利用清晨時間與隊員練習；里長李鳳芝說，里民隊員團結拿勝利，今年從5月初開始練習，即便打雷下雨，大家都早早5點20分準時集合、練習，拿下佳績。

競爭激烈的機關組，每年上演市警局、消防局爭奪冠軍戲碼，消防局去年以些微差距輸給市警局，今年以「重返」冠軍為目標，2隊今天分別直落二擊敗對手，市警局最快成績是1分44秒72、消防局1分44秒30，明天準決賽若分別再打敗大潭發電廠、陸軍航空601旅，將在決賽一較高下。

桃園市長張善政今天主持市長盃龍舟賽開幕式致詞說，活動初心是希望在外遊子能在端午節返鄉共襄盛舉，龍舟賽已辦110年，今年參賽隊伍達146隊，創下疫情後新高，祝福參賽隊伍各展身手，突破去年佳績。

龍潭區長鄧昱綵說，今年首次推出「Hakka粽夏食茶音樂饗宴」，邀請在地茶農及茶商分別設立茶席攤位，結合在地學生社團的藝文表演，讓民眾透過手沖茶席，品嘗茶飲，體驗龍潭茶文化。

在茶席奉茶的「小葉子農園」創辦人葉宴伶說，紫芽紅茶帶有胭脂玫瑰香氣，口感滑潤，邀請民眾體驗；龍潭十一份觀光文化園區的「陶喜滿緣」創辦人欒波展示陶、瓷茶具，他說，瓷有容易聚茶香的優點，陶結合木灰釉形成的釉藥，外觀顏色變化性豐富。

平鎮區鎮興里龍舟隊員合影。（記者黃政嘉攝）

鎮興里在里別C組中對上龍潭百年里，成績2分10秒、2分17秒不敵。（鎮興里長黃志杰提供）

平鎮區鎮興市民活動中心平常搭管線集中雨水於水塔，里長黃志杰再將水放入泳池，練習划漿。（鎮興里長黃志杰提供）

烏林里長李鳳芝（前排左四）、里民陳秀珍（前排左三）與龍舟隊員合影。（記者黃政嘉攝）

桃園市警局龍舟隊今天複賽最快成績為1分44秒72。（龍潭區公所提供）

「小葉子農園」創辦人葉宴伶在茶席沖泡紫芽紅茶，為民眾免費奉茶。（記者黃政嘉攝）

「陶喜滿緣」展示陶、瓷茶具。（記者黃政嘉攝）

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