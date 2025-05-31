說好存兩人基金！男友竟偷買車喊「結婚延3年」 網一面倒這樣回

女網友發文分享，原本已規劃未來要與男友結婚，並積極存錢準備，卻發現男友瞞著她買新車。示意圖。（情境照）

2025/05/31 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女網友以〈不爽男友買車〉發文分享，與男友交往7年，兩人原本已規劃好2年後結婚，並積極存錢準備；卻意外發現男友瞞著她買新車，後來提出結婚再延後3年，讓她感到很心寒。貼文曝光後，引起網友熱議。

前天網友在Dcard發文分享，自己30歲，男友31歲，兩人交往將邁入第七年。去年起兩人便計畫在2027年舉辦婚禮，並為此設立共同帳戶，訂下每月存款目標，努力存錢準備。她透露，雖然存錢不易且房價高，但兩人仍樂於慢慢耕耘未來。

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不過，原PO透露，今年年初她發現男友突然換了一輛新車，男友當時表示這是爸爸買的，不是他自己買的；由於車子大多由男友駕駛，她也以為真的如他所說，並未多加懷疑。直到最近的家族聚會，她才從姑姑口中得知，這輛車其實是男友自己買的。

回想當時，原PO說「我當下沒有發作，一直到散會回車上我才問這件事」。男友坦承這輛新車是他的夢想，想換車已久，只是不敢告訴她，擔心她會生氣。原PO追問了花費和貸款期限，男友也一一回答。但當她問及結婚計畫時，男友卻說「可不可以再延期三年」？這讓她感到心灰意冷，質疑原本訂下的目標怎麼能輕易改變，也開始懷疑男友是否真的有結婚的打算。

貼文曝光後，許多網友都建議快逃，「這種說話不算數的爛人可以丟了，這篇文的重點是他跟原PO說好了又變卦，一開始又不坦白說，一次犯了兩大忌（說話不算數+欺騙）這種不分等過年嗎？」、「無法抵抗物慾先享受的人不會有啥成就，快跑吧！」、「你還要跟他結？他這已經是做善事了，在婚前就提早暴露給你看他有多不可靠」。

另許多人認為男方沒有結婚意願，「他根本沒有心想娶妳，不想浪費時間就趕緊分吧」、「看起來並沒有很強烈想結婚，畢竟你們長跑這麼久，沒有生育壓力的人或許不會意識到時間的問題。另對方答應的事情卻出爾反爾，妳的重要性被他擱置在車子後面」、「我看過感情長跑的都是先結婚，沒有人在先買車的。車子不能等，跟妳結婚倒是可以緩緩」。

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