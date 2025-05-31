台北龍舟賽駐台使節較勁 冠軍戰6/1登場

荷蘭在台辦事處與在臺荷蘭企業組成「橘龍在天（Dutch Dragon Flyer）」龍舟隊（橘衣隊）。（記者陳志曲攝）

2025/05/31 19:18

〔記者林承鴻／台北報導〕台北國際龍舟錦標賽於端午連假期間在大佳河濱公園登場，今天開幕式聚集上百名參賽選手與民眾，熱血搖旗吶喊，為彼此加油。今年賽事匯聚來自國內外221支隊伍，獎金也創下新高，冠軍戰將於6月1日下午登場。

今年邀請表演賽有視障朋友與志工共組並突破身體界限的「台灣黑龍龍舟隊」、全台首支由乳癌病友組成，展現生命韌性的「聯醫馨懷龍舟隊」、來自美國、澳洲、荷蘭在台辦事處組成的3支國際隊伍，以及由市府首長率領的「台北市政府隊」，共同出賽，充分體現運動無國界、無性別、無障礙的核心價值。

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台北市長蔣萬安於開幕式致詞表示，今年台北國際龍舟錦標賽再次創下歷史紀錄，不只是全台灣規模最大、參賽人數最多的龍舟賽，今年總獎金更創下新高，達344萬元。而今年參賽隊伍組成包括癌症病友、原住民、視障朋友以及性別友善彩虹隊伍，令人感動，各國駐台使節也在友誼賽彼此較量，替賽事增添精彩看點，最重要的是大家發揮團隊精神，傳承龍舟文化。

今年參賽隊伍還包含亞洲規模最大的性別友善隊伍「彩虹重擊龍舟隊」；平均年齡66歲、活力滿滿的「山川鐵人龍舟隊」展現熟齡不老精神；來自23國籍成員共同組成的「Wolf 狼族隊」體現文化融合；以及推動原住民文化向世界發聲的「拉瓦山龍舟隊」。

本次活動亦同步推出精采豐富的「陸上端午嘉年華」，現場安排夢幻泡泡秀、街頭藝人等表演輪番登場，融合中西美食的「食壯市集」讓人食指大動，更設置「陸上盪槳池」與「龍舟小選手體驗營」，讓孩童實地體驗擊鼓划槳的樂趣。

美國在台協會組隊參加臺北國際龍舟錦標賽。（記者陳志曲攝）

臺北市市長蔣萬安（中）出席臺北國際龍舟錦標賽開幕典禮，啟動儀式後與來賓及參賽選手合影。（記者陳志曲攝）

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