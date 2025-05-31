高市潤餅店爆食物中毒 6人就醫、衛生局採驗停業3天

高雄市衛生局派人抽驗熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體7件。（高市衛生局提供）

2025/05/31 18:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局陸續接獲3家醫院通報，有6名患者食用外購自橋頭區某餐飲店的潤餅後，出現腹瀉、嘔吐、噁心、腹痛等腸胃道不適症狀就醫，經查當日同一公司同事6人，以及同事家人1名，共7人食用該餐飲店食物，後陸續出現症狀，其中4人腹瀉次數較多仍住院中，生命徵象皆穩定。

衛生局昨表示，5月26、27日陸續接獲3家醫院通報，6名患者皆於5月25日下午食用外購自橋頭區某餐飲店的潤餅後，陸續出現腹瀉、嘔吐、噁心、腹痛等腸胃道不適症狀就醫。

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衛生局於27日派人前往事發潤餅店調查，當日店家未營業，市府通知業者到店內接受稽查，現場已無當日食餘，抽驗熟食砧板及熟食刀具等環境檢體二件，以及員工及患者人體檢體七件，感染病原採檢後現正釐清中。

衛生局表示，為落實食安風險管理及損害控管預防性措施，當場已責令業者自5月27日起停業3日，業者表示，將自主停業1週，待複查合格後始得營業，屆期若未改善，將依「食品衛生管理法」規定，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

高雄市衛生局令業者停業3天，店家配合自主停業1週改善。（高市衛生局提供）

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