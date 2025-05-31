為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市潤餅店爆食物中毒 6人就醫、衛生局採驗停業3天

    高雄市衛生局派人抽驗熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體7件。（高市衛生局提供）

    高雄市衛生局派人抽驗熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體7件。（高市衛生局提供）

    2025/05/31 18:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局陸續接獲3家醫院通報，有6名患者食用外購自橋頭區某餐飲店的潤餅後，出現腹瀉、嘔吐、噁心、腹痛等腸胃道不適症狀就醫，經查當日同一公司同事6人，以及同事家人1名，共7人食用該餐飲店食物，後陸續出現症狀，其中4人腹瀉次數較多仍住院中，生命徵象皆穩定。

    衛生局昨表示，5月26、27日陸續接獲3家醫院通報，6名患者皆於5月25日下午食用外購自橋頭區某餐飲店的潤餅後，陸續出現腹瀉、嘔吐、噁心、腹痛等腸胃道不適症狀就醫。

    衛生局於27日派人前往事發潤餅店調查，當日店家未營業，市府通知業者到店內接受稽查，現場已無當日食餘，抽驗熟食砧板及熟食刀具等環境檢體二件，以及員工及患者人體檢體七件，感染病原採檢後現正釐清中。

    衛生局表示，為落實食安風險管理及損害控管預防性措施，當場已責令業者自5月27日起停業3日，業者表示，將自主停業1週，待複查合格後始得營業，屆期若未改善，將依「食品衛生管理法」規定，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

    高雄市衛生局令業者停業3天，店家配合自主停業1週改善。（高市衛生局提供）

    高雄市衛生局令業者停業3天，店家配合自主停業1週改善。（高市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播