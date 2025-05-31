收假日國道車流恐飆1.3倍 高公局：避開11地雷路段

高公路預測明天國道北向交通量可達平日年平均1.3倍，提醒用路人注意11處易塞車路段。國5北向建議上午9點前出發。（資料照）

2025/05/31 18:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（6月1日）是端午節連續假期最後一天，交通部高速公路局預測明天國道交通量達平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達平日年平均的1.3倍，提醒用路人注意11處易塞車的路段。

高速公路局說明，氣象預報，明天南部、東部、東南部地區及中部山區可能有局部短暫陣雨或雷雨，影響用路人行車視線，請於駕駛時多加留意。高公局預判明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

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高公局建議西部國道北向用路人，南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發；國5北向用路人建議在上午9時前出發，以節省寶貴時間。明天國道相關疏導措施包括12時-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

另外，今天下午14時17分，國3北向60公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時排除，造成後方車流回堵5公里；15時15分，國1北向46.7公里處發生1輛小貨車側翻事故，占用外側2車道，於下午16時15分排除，造成後方車流回堵4公里；15時55分，國5北向13.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午16時25分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

明天國道中區易塞車路段。（高公局提供）

明天國道北區易塞車路段。（高公局提供）

明天國道南區易塞車路段。（高公局提供）

1日端午節收假日國道管制措施、易塞車路段。（高公局提供）

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