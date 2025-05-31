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    台中海洋館6月底開幕跳票 最新開館日期曝光

    台中海洋生態館廠商力拚8月21日開幕。（記者張軒哲攝）

    台中海洋生態館廠商力拚8月21日開幕。（記者張軒哲攝）

    2025/05/31 18:31

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館開幕一再延宕，OT廠商全力趕工，確定無法在6月底前開幕營運，外傳9月才能開幕。台中市府觀旅局今天說，目前廠商力拚8月21日開幕，力求一次完工到位，把握暑假尾聲親子旅遊商機；但地方民眾並不看好，認為暑假都快結束才開幕，讓遊客期待落空。

    緊鄰梧棲漁港的海洋館斥資8.2億元打造，主建築工程2019年3月完工。當初是前市長胡志強任內規劃，館名由企鵝館轉為白海豚館，而前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，基本營運設施興建工程流標6次，到現任市長盧秀燕第二任期，仍無法正式營運，當地居民感嘆海生館命運多舛。

    OT廠商海珹公司辦理3.8億元營運展示裝修工程，約需1年工期，依契約可營運到2043年12月31日止。台中港海洋館開闢長約720公尺館前聯外道路，已完工通車，針對海洋館規劃的679觀光巴士已上路，可惜建築物已經完工好幾年，仍無法開館。

    市議員楊典忠說，教育局規定的小學、國中暑假是7月1日開始，台中的大學生6月23日就放暑假了，海洋館拖到8月底暑假尾聲才要開幕，這種城市觀光行銷策略，實屬罕見。海洋館開幕，應該要聯合海線周邊觀光遊憩景點，如高美濕地遊客中心、梧棲漁港、三井OUTLET PARK、大安濱海樂園，營造台中海岸線夏季旅遊熱潮，沉寂已久海線藍帶觀光重新復甦。

    台中市觀旅局說，廠商全力趕辦中，廠商雇工困難，預計延到8月21日開幕。

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