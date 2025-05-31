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    「空轉後送」平台關鍵時刻當機！ 衛福部：非常態性故障

    衛福部「空轉後送平台」關鍵時刻當機，照護司今天說明原委。 （資料照，凌天航空提供）

    衛福部「空轉後送平台」關鍵時刻當機，照護司今天說明原委。 （資料照，凌天航空提供）

    2025/05/31 18:29

    〔記者邱芷柔／台北報導〕澎湖七美1名男子昨晚11點突發心肌梗塞，申請緊急後送卻遇上「空轉後送遠距會診平台」當機，醫療團隊緊急改以傳真方式申請，引發外界質疑衛福部建置的平台形同虛設。衛福部照護司今（31日）說明，該故障已排除，該筆申請出現問題的技術細節仍待釐清，強調平台並非如外界所指故障頻繁，本月僅發生1件。

    衛福部照護司副司長陳青梅表示，此次事件初步研判為醫院端網路異常，並非平台本身故障，相關狀況當晚即處理，隔日清晨恢復正常使用，目前工程師已抓出當天錯誤訊息，進一步分析原因。

    根據衛福部統計，自2002年啟用「空中救護轉診後送」機制以來，截至2024年，離島地區共提出6518件申請，平均每年約300件；其中核准5949件，核准率約為91.3%。

    陳青梅指出，平台已運行多年，當初設計目的就是取代紙本與傳真申請，讓空審中心與醫師能即時查閱資訊、提升後送效率，目前每年處理約300件申請，系統運作大致穩定，「這個月就只有這1件，並非外界所說的常常故障。」

    她也補充，病人後送申請涉及高度敏感的醫療資料，醫院端資料輸出需通過多重限制與檢驗，只要資安規範有所調整，平台就需同步更新，若在優化或系統調整時，某環節未通過驗證，就可能導致流程中出現技術衝突，造成資料傳送失敗。

    陳青梅表示，過去偶有故障狀況，多與天候不佳、院方系統更新或資安控管有關，「就像這次事件，我們查不到其他單位有同樣的問題，所以工程師也特地將那筆申請資料調出來目前正在進行分析。」

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