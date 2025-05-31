戲劇帶動觀光 台南「岸內影視基地」18場小旅行人氣旺

戲迷參觀在岸內影視基地拍攝的《星空下的黑潮島嶼》場景。（文化局提供）

2025/05/31 17:59

〔記者楊金城／台南報導〕在台南市鹽水區「岸內影視基地」拍攝的客家電視台年度旗艦大戲《星空下的黑潮島嶼》，在3月底播映後，台南市文化局推出18場岸內小旅行，結合影視魅力、文化與觀光的導覽參訪，大受歡迎，今天（31日）最後一場，18場總計吸引近千名影迷共襄盛舉。

岸內小旅行帶觀眾遊覽劇中拍攝場景，包括醫務室、廚房、司令台、第一大隊等經典畫面，讓人彷彿走入戲劇世界。更邀請劇組製作人、導演與美術指導現場分享拍攝幕後的點滴。

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美術指導尤稚儀特別現場展示道具製作與仿舊技巧，讓參與者親手體驗木料、布料與書冊的做舊工法，讓戲迷驚嘆。現場還準備來自綠島的魚粽，與民眾一同歡慶端午佳節。

台南市文化局局長黃雅玲表示，除了假日的「岸內小旅行」，平日也與學校合作，邀請學生走入岸內影視基地，了解拍攝場景與影視產業運作，深化文化教育。同時配合《星空下的黑潮島嶼》的播映，市府促成台灣高鐵與客台合作推出「高鐵假期」專案，「台南岸內秘境．花魁車月津港一日遊」共同推動台南觀光與影視文化。

南市府歷時7年、斥資8.4億元將閒置的岸內糖廠整建成全台唯一專為時代劇打造的專業影視拍攝基地，至今有13部電視劇、4部電影及3部綜藝節目拍攝；南市府提報2025至2028年第五期計畫，再獲行政院核定公共建設計畫補助，將再投入16.08億元，其中中央補助11億元，將持續場景興建、搭景補助、倉庫群、劇辦、攝影棚空間修繕、設備採購等完備製片場機能，成為孕育台灣故事的影視基地、培育影視人才和影視文化體驗園區。

台南市長黃偉哲指出，市府未來將持續投入資源完善基地設施，透過影視補助與協拍機制，吸引更多優質劇組前來取景，活絡地方經濟與文化產業。

《星空下的黑潮島嶼》的司令台場景，觀眾如走入戲劇世界。（文化局提供）

觸摸道具新鮮有趣。（文化局提供）

戲迷參觀在岸內影視基地拍攝的《星空下的黑潮島嶼》場景。（文化局提供）

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