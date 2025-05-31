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    台南帆船嘉年華登場 免費體驗乘風破浪

    台南帆船嘉年華活動今在亞果遊艇碼頭登場，民眾免費體驗帆船運動。（記者王姝琇攝）

    台南帆船嘉年華活動今在亞果遊艇碼頭登場，民眾免費體驗帆船運動。（記者王姝琇攝）

    2025/05/31 17:57

    〔記者王姝琇／台南報導〕2025台南帆船嘉年華活動今天在亞果遊艇碼頭熱鬧登場，吸引大批民眾免費搭乘帆船，遊港乘風破浪，體驗府城樂活紓壓的海洋魅力；還有120名帆船好手參與「東亞離岸帆船賽」爭取冠軍殊榮。

    台南帆船嘉年華今天登場，安平亞果遊艇碼頭遊艇大街上，結合街頭藝人表演舉辦市集活動，除展售特色文創品，民眾現場還能品嘗在地美食，特別的是，深受年輕世代喜愛的麋兒樂團也驚喜顯身帶來熱力演出。

    亞果遊艇董事長侯佑霖表示，這場台南帆船嘉年華除在陸上帶領民眾認識水上帆船，活動更安排免費搭乘帆船遊港體驗，吸引大批民眾報名參加，帶領民眾透過五感體驗，沉浸式感受帆船航⾏的獨特魅⼒，感受全⽅位海風、海浪、海洋⽂化的啟動與愜意。值得一提的是，約有120名帆船好手，共12艘帆船參加「東亞離岸帆船賽」，攜手推廣水上帆船運動。

    市長黃偉哲表示，台灣四面環海擁有豐富的海洋資源，2020年行政院發佈國家海洋政策白皮書並推出《向海致敬》政策，安平港水域擁有得天獨厚的條件，最適合發展各式水域活動，希望大家透過體驗，直接登船見識台南安平的美好。

    台南市長黃偉哲到場鼓勵民眾體驗水上運動。（記者王姝琇攝）

    台南市長黃偉哲到場鼓勵民眾體驗水上運動。（記者王姝琇攝）

    亞果遊艇碼頭遊艇大街上舉辦市集活動。（記者王姝琇攝）

    亞果遊艇碼頭遊艇大街上舉辦市集活動。（記者王姝琇攝）

    2025台南帆船嘉年華活動今在亞果遊艇碼頭熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

    2025台南帆船嘉年華活動今在亞果遊艇碼頭熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

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