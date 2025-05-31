雞蛋大閱兵！花創園區端午立蛋 替園區112歲慶生

端午節立蛋，民眾專心將雞蛋重心置中。（記者花孟璟攝）

2025/05/31 17:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮文創產業園區前身是花蓮舊酒廠，日治時代1913年成立，迄今滿112歲，花創園區在端午連假三天舉辦「端午拾趣．藝在花創」，今天中午進行立蛋活動，最多同時有70顆蛋「立正站好」，有如雞蛋版的大閱兵！

只見參加民眾、遊客趴在地上立蛋，頂著端午節正午炙熱陽光，還得靜心、耐心、專心，突然一陣風吹來，剛立好的蛋又「滾蛋」了，甚至引起連鎖效應，大家一陣手忙腳亂，參加立蛋的遊客說，立蛋要成功的祕訣就是放空，心靜下來更易成功；現場還有香包製作、五毒闖關遊戲及花創釀市集活動。

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花創園區活動承辦人趙劭涵說，園區前身是花蓮舊酒廠，最早是大正2年1913年，由宜蘭振拓株式會社在花蓮港街租得1520坪土地，建設成立「花蓮港工場」，經營不到10年，1922年總督府公布臺灣酒類專賣令，由專賣局收購接管，產製米酒、糖蜜酒和紅露酒為主，二戰結束後由台灣省菸酒公賣局接收，今年慶祝112歲。

她說，今年特別把端午立蛋與舊酒廠112年慶結合在一起，今天連假最後一天下午1點起，在花創園區廿四棟還有五毒闖關遊戲、《吹笛人》互動繪本音樂劇場及下午3點演出的曼波魚爵士樂團，邀請民眾來同樂。

花蓮文創園區舉辦端午節立蛋，中午時刻同時有70顆雞蛋立正。（記者花孟璟攝）

雞蛋往往立起來又被風吹到跌倒「滾蛋」，要排列整齊需要耐心。（記者花孟璟攝）

花創園區前身花蓮酒廠，今年滿112週年，雞蛋版本的大閱兵也等於替園區慶生。（記者花孟璟攝）

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