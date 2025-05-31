墾丁大街端午節「立花」！外地婚紗業者送向日葵 原因很暖心

外地婚紗業者自掏腰包買了2000朵向日葵，到墾丁大街發送。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/31 18:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午連假第二天，墾丁大街卻因出國旅遊熱潮與網路酸民的刻意抹黑，觀光旅宿業績不如預期。熱愛恆春半島的婚紗業者自掏腰包買了2000朵向日葵，昨天下午4點起在墾丁大街免費發放給遊客，讓大街「開滿」金黃花海，成為端午連假最吸睛的風景。墾丁大街管理委員會主委曾春惠感動地說，婚紗業者不忍墾丁被負面言論傷害，盼以這場另類花海祈福重塑攤商形象，給當地打氣鼓勵。

活動現場，遊客手持向日葵，笑容滿面，彷彿置身南國花海。不少旅宿業者也熱情響應，到場幫忙發放花朵。更有業者笑稱，這波「立花」熱潮，堪稱端午節另類新玩法，與傳統立蛋、佳冬立西瓜齊名，讓墾丁大街多了節慶味。

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「墾丁不該被誤解！」婚紗業者栢莉設計負責人連小姐說，一直很喜歡到墾丁拍攝，不明白這幾年為什麼所有國旅負面訊息，都刻意針對墾丁而來，希望用向日葵的陽光意象，為墾丁大街注入正能量。

許多遊客進入墾丁大街時領到向日葵都相當驚喜，攤商也響應當晚憑花到指定攤商消費，即享不同折扣優惠。從特色小吃到手工藝品，攤商們紛紛加入這場「向日葵經濟」，吸引遊客駐足消費。來自台中的陳姓遊客開心說，「拿著向日葵逛街，感覺像在參加節慶，買東西還有折扣，真的賺到！」

外地婚紗業者沿街送向日葵給遊客。（記者蔡宗憲攝）

外地婚紗業者到墾丁發送向日葵，業者跟遊客手拿著花逛街。（記者蔡宗憲攝）

外地婚紗業者在墾丁大街送向日葵。（記者蔡宗憲攝）

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