帥就行！世壯運跳水選手霸氣「炸入」水中 網笑：根本沒想贏

一名選手以誇張、霸氣的動作狠狠「炸進」水中，濺起大量水花，吸引觀眾眼球。（擷取自Threads @sportify_tw）

2025/05/31 20:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運強調全民參與，以及「活到老，動到老」的健康精神，吸引了全球共超過4萬名選手參賽。其中，高台跳水項目中，有位選手以誇張、霸氣的動作狠狠「炸進」水中，濺起大量水花，吸引觀眾眼球。網友也紛紛笑稱：「根本不是來贏的」、「帥就完事」。

時常分享運動賽事集錦的Threads帳號「sportify_tw」今天分享跳水片段，只見高台跳水選手以誇張的墊步動作起身，在空中720度側旋轉，入水前雙臂做出「展翅」動作，側身炸入水中，濺起大量水花，動作相當霸氣。他從水中探出頭來後，也滿臉笑容單手握拳，看起來十分開心。

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據了解，跳水運動的評分標準主要依據技術動作的完成度、入水的姿勢與水花控制、以及動作的難度係數（Degree of Difficulty, DD）等要素來綜合計算得分。而從該名選手的動作以及事後反應看來，對於濺起大量水花似乎毫不在意。「sportify_tw」也補充，該名選手其實平時就是懸崖跳水愛好者，「戶外跳到室內一樣炸！」

相關影片下方，網友笑樂開懷紛紛留言，「只想帥沒有任何想得分的心哈哈哈哈」、「世狀運就是比水花大」、「人家花錢來爽也蠻厲害的」、「炸水花比賽太炸了吧」、「敢上場的都是帥哥」、「笑到按不準愛心」、「感覺好痛…今天的開心獻給你了 謝謝」。

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