跨國文學交流 印度文學新星舒班吉首訪台灣

6月3日台南場，台灣作家謝旺霖（右）與舒班吉．史瓦魯普（左）對談。（台文館提供）

2025/05/31 17:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕當代印度文學新星舒班吉．史瓦魯普（Shubhangi Swarup），將於6月首次造訪台灣，此次活動由文化部、駐印度文化組與國立台灣文學館合作，她將分別與台灣作家吳明益、謝旺霖深入交流創作，並探討愛情、歷史、自然及人性的交織。

舒班吉．史瓦魯普的代表作Latitudes of Longing自問世以來，便引起國際文學界的廣泛關注，成為首位榮獲法國「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」（Emile Guimet Prize for Asian Literature）的印度作家，並被譽為印度近十年來最重要的文學作品之一，迄今已被翻譯成17種語言。此書融合跨越時空的敘事結構和對自然細膩的描寫，深入探討愛、孤獨與人類歷史的深刻議題，中譯本《寂靜的緯線》去年獲得Openbook好書獎「年度翻譯書」。

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台文館長陳瑩芳表示，這次跨國文學交流將為台灣讀者帶來不同於以往的創作視野，並進一步促進台灣與印度在文學上的深度對話，及台印文化的碰撞與交融。而透過舒班吉與台灣作家的對談，可將兩國在文學與自然書寫上的共同關注帶給更多讀者。

6月3日台南場，由謝旺霖與舒班吉．史瓦魯普於台文館對談，謝旺霖作品《走河》深刻表達個體與自然之間的關聯，他在作品中對自我與外界的關係進行了深入反思，並帶領讀者走過心靈的蛻變與流浪，兩位作家將探討自然書寫與生命流轉的主題。當日並邀請以《新寶島》獲得2021年金典獎的黃崇凱、以《我長在打開的樹洞》獲蓓蕾獎的太魯閣族作家程廷一同參與交流。

6月7日台北場則在台文館即將啟動的台灣文學糧倉舉辦，作家吳明益將與舒班吉．史瓦魯普探討他們共同關心的議題，包括創作技巧、傳奇與故事、人類與自然的永恆關係等。吳明益的作品《複眼人》被譽為當代文學中的經典之一，並對全球文學界產生了深遠的影響。同場邀請分別以《沒口之河》、《馴羊記》獲金典獎與蓓蕾獎的黃瀚嶢、徐振輔，以及《寂靜的緯線》譯者葉佳怡與會，精采可期。詳詢上「國立臺灣文學館」粉專。

6月7日台北場，台灣作家吳明益（左）與印度作家舒班吉．史瓦魯普（右）對談講座。（台文館提供）

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