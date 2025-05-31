氣象署預測6至8月氣候又熱又乾 估7、8月各有3到5個颱風生成

氣象署公布未來6月到8月的「季長期天氣展望」。雨量預估以正常至偏少為主。（氣象署提供）

2025/05/31 17:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天時序進入6月份，中央氣象署今天（31日）公布未來一季的氣候展望，台灣氣溫為正常至偏暖，雨量預估以正常至偏少為主。

氣象署今天公布6到8月的「季長期天氣展望」，指出氣候上而言6月份仍是梅雨季節，當鋒面在台灣附近徘徊時易有出現局部性大雨或豪雨的機會。一般在6月中、下旬鋒面北移至長江之後，台灣天氣逐漸轉變為夏季型的天氣；7月、8月為盛夏季節，受太平洋副熱帶高壓影響時，各地天氣晴朗炎熱，午後偶有雷陣雨發生。

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同時，自7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，台灣也開始進入颱風季節。以氣候平均（1991至2020年）來說，7月、8月分別有3.7、5.5個颱風生成，侵台颱風則分別是0.8、0.9個。

氣象署說明，展望未來一季6月到8月，模式預測東亞大範圍偏暖，台灣氣溫為正常到偏暖。逐月來看，6月台灣到日本有北風分量加強訊號，7月至8月全台偏暖機率提高；雨量預測方面，未來一季華中、華南至日本南方海面有偏乾訊號，南海及菲律賓水氣不多，台灣位於乾濕交界處，雨量預估以正常至偏少為主。

最新的全球海溫及大氣環流監測資料顯示，赤道太平洋海氣已回復至正常，預測此狀態將維持到秋季。

氣象署公布未來6月到8月的「季長期天氣展望」。未來一季氣氣溫為正常至偏暖。（氣象署提供）

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