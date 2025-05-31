台中南屯端午「穿木屐躦鯪鯉」 江啓臣呼海陸行軍口號遊街

立法院副院長江啟臣遊街時還高呼答數口號。（記者黃旭磊攝）

2025/05/31 17:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕「穿木屐躦鯪鯉」為台中南屯區獨特端午慶典，數百名民眾下午在萬和宮前廣場及南屯老街，穿木屐踩街企圖喚醒沉睡穿山甲，老街艷陽高照、氣溫高達攝氏33度，木屐「喀！喀！喀！」聲響此起彼落，立法院副院長江啟臣遊街時還高呼答數口號，眾人路旁品嚐2000份麻芛湯互祝「端午節快樂」。

南屯踩街慶端午於2008年登錄台中市民俗類文化資產，早期農民在端午節當天穿著木屐，透過木屐震天價響的「喀喀聲」，來喚醒冬眠的「穿山甲」幫農地翻土，居民延續習俗，今天下午舉辦「2025南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，台中市副市長黃國榮、江啟臣及南屯區立委廖啟翔、南屯區長林秋萬等多人穿木屐，由惠文高中儀隊領軍繞行南屯、黎明路、南屯老街，再走回萬和宮廟口祝褔沿路店家「端節快樂」。

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眾人陸上行舟（遊街）途中，高喊「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」、「吃芭樂放銃子（台語）」等口號，江啓臣還在黃國榮邀請下，高喊海軍陸戰隊「一二一二，答數，雄壯、威武、嚴肅、剛直......」等行軍口號，為眾人過節添加樂趣。

在地南屯里長林秋潭等18名里長，換上西班牙鬥牛士等各國民俗裝遊街，林秋潭表示，異國服裝盛裝打扮踩街，搭配鼓號及音樂聲，為民眾營造熱鬧歡騰氣氛。

萬和宮動員志工挑揀330斤黃麻嫩葉及嫩芽（麻芛），煮成麻芛湯與民眾分享，還有文昌公廟提供古早味粽子、台中魚市場魚丸湯，民眾高呼「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」。萬和宮董事長蕭清杰說，中午先進行請神儀式，恭請萬和宮媽祖、文昌公廟文昌帝君及犁頭店福德廟神明庇佑居民。

居民在歡樂氣氛中，趕到老街進行4人木屐競走，4人一組由帶頭者高喊「左、右」口號，歡笑與加油聲不斷，默契不佳或步伐不一慘摔柏油路面，有學童噴灑水槍降溫哈哈大笑。黃姓居民從事金融業，就住在南屯路對街，黃先生說，住那麼久，首次帶一家5口，包括阿嬤還有小四、小二兒女，共踩木屐競走培養默契，實在太有趣了。

在地南屯里長林秋潭等18名里長，換上西班牙鬥牛士等各國民俗裝遊街。（記者黃旭磊攝）

居民在歡樂氣氛中，趕到老街進行4人木屐競走。（記者黃旭磊攝）

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