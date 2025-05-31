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    北部粽到底是不是3D油飯 教育部小編玩「文字梗」祝佳節安康

    北部粽是3D油飯！教育部小編玩「相似詞」，祝賀大家端午佳節愉快。（記者林曉雲翻攝）

    北部粽是3D油飯！教育部小編玩「相似詞」，祝賀大家端午佳節愉快。（記者林曉雲翻攝）

    2025/05/31 17:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕今（31日）端午節，教育部小編「雅婷」以「同音字」和「相似詞」，在社群媒體LINE及臉書發文，用「避粽就輕」、「粽情粽意」、「與粽不同」、「龍粽登場」及「北部粽是3D油飯」等逗趣的文字搭配圖片，祝賀民眾端午佳節安康。

    教育部官方LINE表示，今天是端午節，大家「粽」情享受佳節氛圍時，提醒「粽」然美味難以抵擋，但也要注意別吃太多，祝大家端午安康，身心「粽」是快樂滿滿。

    其中，以超人圖片搭配文字「人生顛峰時刻」，提醒大家要「避粽就輕」。有民眾看了會心一笑，指粽子吃多了，體重也達到顛峰。

    此外，教育部也在臉書社群以一張粽子圖片，要民眾在一個句子「你___說北部粽竟然是3D油飯」的空格裡，2選1填空，選是「居然」派，或是「竟然派」。有民眾笑說果然是「教育部」，連端午節發文都要出考題。

    教育部援引國語辭典說明，「竟然」和「居然」都是表達出乎意料的「相似詞」，提醒不管民眾是哪一派，吃完粽子後，要起來動一動。

    超人圖片搭配「人生顛峰時刻」文字，提醒民眾要「避粽就輕」。（記者林曉雲翻攝）

    超人圖片搭配「人生顛峰時刻」文字，提醒民眾要「避粽就輕」。（記者林曉雲翻攝）

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