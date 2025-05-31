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    端午收假日13省道路段易塞車 西部國道客運還有55.93％空位

    台62線七堵路段至安樂路段，今天下午3點塞車情形。（公路局提供）

    台62線七堵路段至安樂路段，今天下午3點塞車情形。（公路局提供）

    2025/05/31 17:01

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（6月1日）是端午節連續假期最後一天，交通部公路局今天傍晚說明，預估會出現北返車潮，易壅塞的省道路段共13處；另外也建議民眾可多搭乘國道客運，西部國道客運還有55.93%空位。

    明天省道易塞車路段包含台1線水底寮至楓港路段、台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線蘇花路廊及南迴公路、台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋，台64線接國3中和交流道、台74線接國3霧峰交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統交流道等。

    公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2158班次，疏運3萬2177人；東部國道客運路線共計行駛575班次，疏運8721人。

    公路局表示，明天是端午假期最後一天，國道客運目前車票預售情形，西部國道客運尚有55.93%空位，東部國道客運尚有74.84%空位。公路局已規劃省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」之路況資訊，及早因應避免壅塞。

    台2線的竹圍路段至紅樹林路段。（公路局提供）

    台2線的竹圍路段至紅樹林路段。（公路局提供）

    台2線的外木山路段至大武崙路段。（公路局提供）

    台2線的外木山路段至大武崙路段。（公路局提供）

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