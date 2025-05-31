網傳疑現役軍人虐殺寵物貓影片 新北藍議員要國防部盡速偵辦

社群平台近日瘋傳一起疑似虐貓案件，涉及對象為一名新北市林姓現役軍人，疑似以殘暴手段虐殺寵物貓，相關影片曝光後引發網友與動保團體強烈憤慨。（圖擷取自Dcard心情版）

2025/05/31 17:07

〔記者羅國嘉／新北報導〕社群平台近日瘋傳一起疑似虐貓案件，涉及對象為一名新北市林姓現役軍人，疑似以殘暴手段虐殺寵物貓，相關影片曝光後引發網友與動保團體強烈憤慨。由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今（31）日表示，已要求動保處與警方即刻介入處理，並強調政府應以「零容忍」態度對待虐待動物行為，同時呼籲國防部積極配合，勿讓施虐者逃避法律制裁；動保處回應，目前等候軍方協助將行為人送派出所才能釐清案情。

有網友在Dcard發文揭露此案，影片長達4分多鐘，並指稱為昔日大學同學行為惡劣，影片所示貓咪疑遭多次掐頸等方式讓貓致死，痛批此人再次飼養同品種貓，擔憂其他動物再度受害，並懇請社會關注、檢舉不當行為。

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動保處回應，由於行為人是現役軍人，已請警方與部隊長官溝通，希望能協助行為人到案說明。虐待動物致死，已違反動保法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。動保已與警方立即查明嫌疑人，目前等候軍方協助將行為人送派出所才能釐清案情。

新北市議員蔡淑君接獲民眾舉發涉嫌虐貓案件，內容指出為一名新北林姓現役軍人以殘暴方式疑似虐殺貓咪，引發群情激憤。蔡淑君表示，若影片內容屬實，施虐者涉犯《動物保護法》第6條，依同法第25條可處二年以下有期徒刑或拘役，並併科20萬至200萬元罰金。國防部對其現役軍人涉犯不法，本就應積極協助司法警察或檢察機關進行偵辦，希望此案國防部可正視，並彰顯國軍重視所有生命權的積極作為。

議員陳偉杰則說，動保處已與警方會同查訪，掌握施虐者服役單位並著手通知到案。對於刑責部分，已由偵查隊洽詢檢察官進一步判定。他並呼籲政府正視社會對動保的高度關注，推動設立「動保警察」與寵物納入戶籍的管理，提升對動物保護的制度保障。

議員戴湘儀、宋雨蓁指出，由於施虐者具現役軍人身分，多次與國防部聯繫卻無法獲得積極協助，據了解，目前施虐者預計於5月31日晚間退伍，人一旦離開軍隊後續追查恐更加困難，因此除了應儘速賦予動保警察司法調查權之外，更應明確建立施虐者為現役軍人時，國防部相關單位的協調配合機制，避免此類案件因司法警察與國防部之間的溝通落差，而讓涉案者有機會逍遙法外。

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