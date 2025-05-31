真的下海！麥寮鎮西宮特有端午習俗 「進水接香」傳承逾百年

麥寮鎮西宮「進水接香」每年端午節舉行，廟方人員扶著手轎下海舀海水，象徵接下祖廟香火，庇佑來年順遂。（記者李文德攝）

2025/05/31 16:51

〔記者李文德／雲林報導〕今天是端午節，除有取午時水、立蛋等傳統習俗外，在雲林縣麥寮鄉鎮西宮有著傳承逾百年的「進水接香」儀式，廟方人員們下午隨著神轎隊伍依循百年古香路，前往海豐港新虎尾溪出海口遙祭祖廟，場面莊嚴。

廟方主委劉健宏表示，廟中供奉四府千歲，以蕭府千歲為主神。據耆老相傳，神尊源自1780年，由林姓先人從中國福建將神像與香火帶來，自海豐港登陸奉祀，不過早年因為交通不便，經濟亦有限，難以常返回祖廟謁祖進香，為表飲水思源之心，因此開始衍生全台唯一的「進水接香」儀式。

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劉健宏指出，每逢端午節，麥寮鄉民循百年古香路，先到蚊港鎮安府參香，再到新虎尾溪出海口進行重頭戲儀式，由廟方人員持手轎「下海」遙祭祖廟，最後再到麥寮市區遶境祈福。整個儀式流程更是代表著飲水思源之情，每年吸引數百位麥寮民眾前來參與，更是有別於端午節傳統習俗。

今下午2點左右，廟方開始進行調營儀式，接著一行隊伍連同鑾轎到達鎮安宮，最後抵達出海口，一行人合力將轎輦抬至出海口，進行「進水接香」重頭戲。

廟方顧問林元宗表示，整個儀式主軸為「三進水」，由廟方人員以手轎舀海水，象徵將祖廟香火帶回，祈求來年保佑民眾，最後隊伍再回宮安座結束一年一度的科儀。

劉健宏表示，不少民眾反應該傳統習俗傳承已久，希望每年盛事提報為縣定民俗，作為後代紀錄，管理委員會們將討論後續提報事宜；麥寮鄉長許忠富表示，鎮西宮「進水接香」在當地流傳已久，已成當地獨特的宗教習俗，若廟方提報過程有需要協助，將全力給予支持。

縣府文觀處表示，雲林縣目前有12項民俗，其中5項為國家重要民俗，如主動提報後將依據文資法受理，啟動訪視、文化資產價值評估、專家輔導等措施，讓具有文資潛力的無形文化資產系統性地朝符合登錄要件。

麥寮鎮西宮「進水接香」每年端午節舉行，廟方人員扶著手轎下海舀海水，象徵接下祖廟香火，庇佑來年順遂。（記者李文德攝）

麥寮鎮西宮「進水接香」每年端午節舉行，每次都吸引數百位民眾參與。（記者李文德攝）

麥寮鎮西宮「進水接香」每年端午節舉行，每次都吸引數百位民眾參與。（記者李文德攝）

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