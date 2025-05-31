義籍修女趙秀容辭世！鄭朝方悼念：守護新竹後山的「台灣德蕾莎」

修女趙秀容（中）5月3日參加母親節慶祝活動，成為其最後身影。（李道霖提供）

2025/05/31 16:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕2017年取得台灣身分證的義大利修女趙秀容昨天（5月30日）下午安詳辭世，享耆壽93歲。趙秀容29歲來台後，奉獻65年的時間投入新竹縣尖山鄉後山的服務，除設立方濟托兒所照顧偏鄉後山的孩子，也關心尖石鄉後山的居民。竹科管理協會秘書長李道霖提及8年前協助趙秀容申辦台灣身分證時，當年連前總統蔡英文都很關注，當年具名連署的包括台積電資深副總何麗梅及時任竹科管理局長的王永壯和校長李家同、孫震等人，各方協力，才圓趙秀容成為台灣人願望。

李道霖提到，被稱為「趙姆姆」的趙秀容因未取得中央等級的勳章，因此申辦台灣身分證需透過連署方式進行，當年他協助此事時，很多人都主動表達願意連署，當年前總統蔡英文很關心此事，才讓申報過程順利。同時將趙秀容服務竹縣尖石後山超過半世紀的事蹟傳頌出來，讓內政部移民署也一起圓其成為台灣人的願望。

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趙秀容1932年出生於義大利薩丁尼亞島，29歲時踏上台灣土地，隔年進入師範大學學習中文，隨後到各地幼兒園與小學教授英文。1964年，她與另一位修女隨神父進入新竹縣尖石鄉那羅部落，看到原鄉學童物資缺乏、失學嚴重，決定留在尖石後山，並創辦「天主教方濟幼兒園」，陪伴部落孩子成長。

與趙秀容有深厚情感的新竹縣竹北市長鄭朝方也發文悼念，形容趙秀容是「台灣的德蕾莎」，是無數原民孩子夢裡的港口，並提到4月25日兩人最後一次見面時，趙姆姆還叮囑「不要太完美主義，要照顧好自己」。鄭朝方也提到：「除母親之外，全世界最了解我的人，應該就是她。」

鄭朝方表示，趙姆姆65年的奉獻讓她成為台灣山林間最溫暖的身影，如同德蕾莎修女般默默行善、不求回報，「她不在遠方，就在我們的山裡，在方濟之家，在每一個被她擁抱過、拉拔過的孩子心裡。」並寫下：「親愛的趙姆姆，山會記得妳，孩子會記得妳，同時會繼續執行每年的約定，到山上看孩子。」

竹北市長鄭朝方4月25日前往探視趙秀容，竟成最後的見面。（照片取自鄭朝方臉書）

竹北市長鄭朝方（左2）提到與趙秀容（左1）約定，承諾會每年到尖石後山與孩童共度兒童節。（照片取自鄭朝方臉書）

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