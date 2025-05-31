「世界鸚鵡日」新北推非犬貓寵物登記制度 送300元新北幣

民眾可攜帶非犬貓動物至特殊寵物登記站辦理寵物登記。（動保處提供）

2025/05/31 16:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕5月31日是「世界鸚鵡日」，新北市政府動物保護防疫處積極推動「非犬貓類寵物登記制度」，提升市民對飛禽及特殊寵物的正確認識與飼主責任。即日起至今年底，凡完成家中非犬貓寵物登記者，即可獲得300元新北幣，鼓勵飼主為寵物建立身分識別，落實責任飼養。

動保處長楊淑方表示，目前每年平均受理約2500件鳥禽救援案件，其中約50件為鸚鵡與寵物鳥。為便民服務，市府攜手多家特定寵物業者與動物醫院設置「非犬貓寵物登記站」，民眾可就近辦理或透過「寵物登記管理資訊網」查詢合作據點。合作業者包括安安、雙和、亞東等動物醫院，以及雯雯寵物坊、晶鑽寵物旅館、狗狗公園、約伯行旅等，名單持續擴大中。

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楊淑方說，日前動保處接獲通報，一隻白色巴丹鸚鵡誤闖派出所。所幸其腳上配有腳環登記資訊，動保人員迅速協助媒合，成功協尋飼主。該名飼主坦言，鸚鵡因好奇自行打開門飛出，深感懊悔，慶幸有登記資料可循，才得以找回愛鳥。動保處藉此提醒，為鳥禽配戴腳環與登記，是提高走失尋回率的重要關鍵。

楊淑方指出，鸚鵡屬於高智商、高互動需求的寵物，需搭配豐富的環境設計與穩定的人際互動，才能維持心理健康。市府也提供「鳥兔蛇鼠基礎飼養指引」，協助民眾在飼養前充分了解品種特性，避免因誤解導致棄養行為。

兔子施打晶片。（動保處提供）

寵物登記網查詢寵物登記店家。（動保處提供）

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