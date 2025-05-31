南市2025總統教育獎表揚12位生命小勇士 蕭孟薪打太鼓震撼現場

南新國中蕭孟薪表演太鼓，震撼鼓聲如同擊出堅韌生命力。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/31 16:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南市2025總統教育獎」頒獎典禮，今（31）日在新南國小表揚12位生命小勇士，他們在困境中堅毅不拔、努力向上的精神獲得肯定。典禮中特別安排獲獎的南新國中蕭孟薪演出太鼓表演，震撼鼓聲與堅定身影，博得現場熱烈掌聲。

今年市級總統教育獎共12位學生獲獎，其中8位學生評為特優，獲推薦至教育部參加複審，由歸仁國小潘聖捷同學獲選2025總統教育獎，五甲國小何佑賢、崇和國小陳星諺、歸南國小王姿敏、南新國中蕭孟薪、東原國中蔡宥柔、永康國中杜彥宏及成功國中王若彤獲得奮發向上獎。另4位學生獲南市優等，分別為和順國小蘇柏暟、東山國中林如玉、文賢國中邱逸文及上海台商子女學校劉聿翔。

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這些勇敢突破逆境的「台南囡仔」，面對生活中的挑戰，仍以堅持與努力，讓成長歷程更加深刻，也讓他們的光芒更加動人。陳星諺與腦瘤共處，卻以畫筆為病童募款回饋社會；何佑賢擺脫情緒困擾，以運動與友善關懷融入校園生活；王姿敏抗癌復學，加入舞龍隊勇奪全國冠軍，還細心照料自閉症姐姐。

蕭孟薪雖有聽力障礙，仍投入太鼓演出超過300場；杜彥宏歷經嚴重燒燙傷與長時間復健，堅持不懈完成學業並熱心助人，展現非凡毅力；王若彤僅靠單肺運作，仍在音樂路上勇敢追夢，從零基礎成為國樂團團長；蔡宥柔自小體貼母親、照顧弟弟，假日幫忙代工與打工，學業表現仍名列前茅，並積極參與各類競賽，以陽光般笑容鼓舞身邊每一個人。

南市副市長葉澤山頒獎並表示，獲獎學生中有來自清寒家庭、單親家庭，亦有長期與病痛搏鬥者，他們勇敢面對生活，這樣的生命力與勇氣，令人敬佩，期許未來持續發光發熱，在人生舞台上自信展現無限潛能。

教育局長鄭新輝表示，獲獎學生的成長歷程展現強大生命韌性與奮發精神，更代表教育真正的價值與力量。

2025南市總統教育獎12學生獲獎，南市副市長葉澤山、南市教育局長鄭新輝頒獎表揚。（記者洪瑞琴攝）

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