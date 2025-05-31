端午連假遊台南超夯 龍舟賽、市區商圈湧現人潮

2025台南市國際龍舟錦標賽周邊特色市集人潮滿滿。（台南市政府提供）

2025/05/31 15:47

〔記者王姝琇／台南報導〕端午連假第2天，造訪台南遊客熱力不減，尤其龍舟賽即將進入賽事高潮，加上周邊活動豐富，吸引大批民眾觀賽！市長黃偉哲表示，台南不只保有豐富的歷史底蘊，也融合創意與美食，讓市民與遊客都能共度難忘假期。

觀旅局長林國華表示，端午連假第2天台南各景點人潮滿滿，國華海安商圈舉辦「2025虎翔市集×粽夏祭典」活動、小西門商圈舉辦「端午創粽趴」，人氣古蹟赤崁樓、孔廟、延平郡王祠等歷史場域也安排展演與導覽解說。市區國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓古蹟園區周邊、水交社周邊及市立圖書館新總館周邊，累計第2天上午超過7萬人次到訪。

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各大老街如安平、鹽水、新化及菁寮等在地市集也陸續推出端午應景活動，吸引超過1萬人採購粽葉香料與地方特色商品；濱海熱門景點北門婚紗美地、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道、台江國家公園、漁光島及黃金海岸等景點，也有逾3萬人次。親子戶外遊憩及各大博物館景點、風景區等有超過7千人次旅客走訪參觀。

林國華說，端午假期活動遍布全市，奇美博物館「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」特展持續至8月31日；頑皮世界野生動物園推出端午活動「動物粽動員」活動，及正統鹿耳門聖母廟推出「奪寶奇謀：龍Fun端午」夏日親水活動。

蕭壠文化園區推出「壠來慶端午」活動，集結文創品牌市集、大地彩繪端午、親子氣球與泡泡秀，以及限定水舞表演，增添藝術氣息；而隆田文資教育園區也同步舉辦「隆田CHA CHA慶端午」，推出爆米香冰淇淋、菱角粽DIY等活動。市府這次更攜手統一獅職棒球隊舉辦「台南城市主題日－府城巷弄」，以棒球為主軸，將傳統節慶注入青春與熱血。

台南特色美食一級戰區國華街，端午節假期連日吸引大批民眾前往品嘗美食。（台南市政府提供）

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