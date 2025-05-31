端午陽氣盛 台南安平文朱殿「過限平安橋」除煞解厄、午時水淨身

安平文朱殿選在午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀，同時也讓民眾取午時水淨身。（記者王姝琇攝）

2025/05/31 15:25

〔記者王姝琇／台南報導〕農曆5月5日端午節，也是安平文朱殿伍福大帝千秋聖誕，廟方不僅恢復50年前傳統於祝壽期間天天謝戲，還選在午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀，讓民眾走過象徵除煞解厄的平安橋，祈求消災解厄、闔家平安。

文朱殿從前每到農曆4月廟埕天天都有布袋戲、歌仔戲、北管迎神祝壽，但隨時代變遷而中斷，今年恢復傳統辦理為期多日慶典，包括神明聖誕祝壽、信徒謝戲祈福，而重頭戲「午時過限平安橋」暨取午時水活動今天熱鬧展開，吸引民眾參與。

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文朱殿副主委陳佑青表示，端午節午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀「過限平安橋」，每位神明準備不同的科儀，李天王賞兵科儀、范府千歲補運、伍福大帝則是「過限平安橋」，民眾於陽氣最旺之時走過象徵除煞解厄的平安橋之餘，還能取午時水淨身，祈求消災解厄、闔家安康。

陳佑青說，文朱殿自清代立廟以來，深受信眾推崇，227年來神明聖誕慶典不僅凝聚社區團結，也保存台灣寶貴的民間信仰與習俗；盼透過恢復一系列熱鬧莊嚴的儀式，讓更多人感受安平的生命力與歷史厚度。

安平文朱殿選在午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀，同時也讓民眾取午時水淨身。（記者王姝琇攝）

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