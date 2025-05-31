為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午陽氣盛 台南安平文朱殿「過限平安橋」除煞解厄、午時水淨身

    安平文朱殿選在午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀，同時也讓民眾取午時水淨身。（記者王姝琇攝）

    安平文朱殿選在午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀，同時也讓民眾取午時水淨身。（記者王姝琇攝）

    2025/05/31 15:25

    〔記者王姝琇／台南報導〕農曆5月5日端午節，也是安平文朱殿伍福大帝千秋聖誕，廟方不僅恢復50年前傳統於祝壽期間天天謝戲，還選在午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀，讓民眾走過象徵除煞解厄的平安橋，祈求消災解厄、闔家平安。

    文朱殿從前每到農曆4月廟埕天天都有布袋戲、歌仔戲、北管迎神祝壽，但隨時代變遷而中斷，今年恢復傳統辦理為期多日慶典，包括神明聖誕祝壽、信徒謝戲祈福，而重頭戲「午時過限平安橋」暨取午時水活動今天熱鬧展開，吸引民眾參與。

    文朱殿副主委陳佑青表示，端午節午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀「過限平安橋」，每位神明準備不同的科儀，李天王賞兵科儀、范府千歲補運、伍福大帝則是「過限平安橋」，民眾於陽氣最旺之時走過象徵除煞解厄的平安橋之餘，還能取午時水淨身，祈求消災解厄、闔家安康。

    陳佑青說，文朱殿自清代立廟以來，深受信眾推崇，227年來神明聖誕慶典不僅凝聚社區團結，也保存台灣寶貴的民間信仰與習俗；盼透過恢復一系列熱鬧莊嚴的儀式，讓更多人感受安平的生命力與歷史厚度。

    安平文朱殿選在午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀，同時也讓民眾取午時水淨身。（記者王姝琇攝）

    安平文朱殿選在午時陽氣最旺之時舉行傳統祭改科儀，同時也讓民眾取午時水淨身。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播