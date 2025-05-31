苗縣府6/1起執行環境大執法 將拆除14路段違規招牌

苗栗縣政府從6月1日起執行環境大執法，公館沿山道是執行路段之一。（記者張勳騰攝）

2025/05/31 15:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為維護縣內乾淨城鄉風貌景觀及市容整潔與交通安全，從6月1日起至8月31日止持續3個月執行14處路段「環境大執法」行動，針對占用公有道路及橋樑之違規廣告物將加強查察與拆除，並將拆除物件交由各鄉鎮市公所清潔隊暫時存放，依法公告1個月後無人認領，將依規定辦理銷毀作業。

此次執行拆除路線包括苗52線、苗58線卓蘭段、苑裡苗43線山脚-享沐時光、140縣道苑裡段、公館沿山道、公館沿山道路口-台6線福基派出所、往南庄-格拉斯民宿路段、南庄田美路段、台13線頭屋-造橋段、苗14線-台3線、大湖往三義（薑麻園路段）、苗48線三義往通霄段、台1線後龍-造橋段、頭份中華路。

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苗栗縣政府表示，違規設置之廣告物不僅破壞市容景觀，更可能妨礙行人及車輛通行，造成交通安全隱患。此次環境大執法行動中，將針對道路邊溝、護欄及橋樑等易發生違規地點進行全面稽查拆除；縣府並依據《道路交通管理處罰條例》及《廢棄物清理法》相關規定，拆除後的違規廣告物經公告一個月期間內無人認領，視同廢棄物處理，由清潔隊統一銷毀，確保不再重複使用或重掛。

苗縣府呼籲民眾及業者切勿任意張貼或懸掛廣告物於公有設施或道路上，如需設立廣告，應依規定向主管機關申請許可，共同維護整潔、安全的生活環境，未來縣府將持續加強環境稽查與取締行動，營造乾淨有序的公共空間，提升縣民生活品質。

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