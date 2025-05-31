竹市93隊端午賽龍舟 南寮漁港邊加油聲此起彼落

新竹市今年有93支隊伍參與端午節龍舟賽事，整個南寮漁港邊加油聲更是此起彼落，熱鬧沸騰。（記者洪美秀攝）

2025/05/31 15:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市端午節龍舟賽今年有93支隊伍齊聚，從機關團體組到學校及社會組和國際友人組，每支隊伍都卯足勁全力以赴參與龍舟賽，從昨天初賽到今天決賽，參賽者展現團隊精神，每支隊伍在南寮漁港邊都用盡全力划，港邊加油聲更是此起彼落，不少啦啦隊用整齊的聲音為選手打氣，尤其在最後衝刺階段，為龍舟賽增加熱鬧氣氛。

新竹市每年端午龍舟賽除是傳統文化延續，也因社區及學校組隊參加，凝聚市民情感與展現城市活力。今年隊伍數也創新高，來自不同產業、社群與國際背景的93支隊伍的選手齊聚一堂，展現新竹包容、多元、熱情的城市特質。

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龍舟賽從昨天就開始比賽，今天是決賽，場場精彩、氣氛沸騰，選手們全力以赴、默契協作，尤其決賽場場激戰、高潮迭起，港邊民眾的加油聲不絕於耳，增添端午節熱鬧氣氛，不少家長帶著孩子來觀看，讓孩子感受傳統端午節賽龍舟活動。

今年龍舟賽有社會團體、機關學校、地球村、女子組與青年暨大專院校組等5大組別，整個南寮漁港吸引滿滿人潮，展現城市熱情氣氛。

新竹市今年有93支隊伍參與端午節龍舟賽事，整個南寮漁港邊加油聲更是此起彼落，熱鬧沸騰。（記者洪美秀攝）

新竹市今年有93支隊伍參與端午節龍舟賽事，整個南寮漁港邊加油聲更是此起彼落，熱鬧沸騰。（記者洪美秀攝）

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