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    嘉義縣旅宿推採果、手作香包體驗 阿里山賓館6月第2晚5折快閃優惠

    番路鄉公田觀光果園水蜜桃、李子等進入產季，與東方明珠飯店異業結合，將成立行銷平台，提供遊客多元觀光體驗。（民眾提供）

    番路鄉公田觀光果園水蜜桃、李子等進入產季，與東方明珠飯店異業結合，將成立行銷平台，提供遊客多元觀光體驗。（民眾提供）

    2025/05/31 16:17

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕端午節連假，嘉義縣旅宿業者推出採收水蜜桃、李子，以及5月31日晚間手作香包等體驗活動吸客；位於阿里山國家森林遊樂區的阿里山賓館，6月1日到6月15日推出指定房型第2晚5折快閃優惠，藉此吸引遊客來嘉旅遊、探索自然風光。

    東方明珠國際大飯店31日晚上8點，在飯店2樓舉辦「愛你在端午」活動，邀請天然莊園莊主莊玉端帶領民眾體驗阿里山香草茶，以及學習手作香包，現場設置有茶文化展示區，展示阿里山香草茶的歷史與發展，結合端午節習俗，讓民眾感受融合香草品嚐與手作的獨特體驗。

    嘉義縣阿里山水蜜桃正值產季，預計還能維持2週，東方明珠飯店與番路鄉公田觀光果園園主夫妻方銘錫、方曾金蟬合作，將建立行銷平台，結合住宿、導覽與伴手禮機制，將阿里山新鮮水果推廣給更多消費者。

    時序入夏，許多民眾喜歡到高海拔山區森林消暑、享受芬多精，阿里山賓館6月1日到15日推出入住指定房型連續2晚，可享第2晚5折優惠。

    嘉義福容VOCO酒店迎接週年慶，6月1日至30日推出「6月壽星同慶」等住房專案，包括6月壽星享有住1晚送1晚福利，預定單臥套房或和式套房可打6.27折；「Stay voco Stay Full」限時住房專案，加價100元可升等「高級客房（一大床）」，及雙人田園西餐廳半自助式晚餐等優惠。

    阿里山賓館6月推出指定房型第2晚5折快閃優惠，提供上山消暑的遊客多元住宿選擇。（阿里山賓館提供）

    阿里山賓館6月推出指定房型第2晚5折快閃優惠，提供上山消暑的遊客多元住宿選擇。（阿里山賓館提供）

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