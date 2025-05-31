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    午時水威力無法擋！八卦山紅毛井公告禁飲 民眾「這原因」照常取水

    彰化市紅毛井是百年古井，端午節吸引許多來取水。（記者劉曉欣攝）

    彰化市紅毛井是百年古井，端午節吸引許多來取水。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/31 15:17

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是端午節，民間傳統認為端午的陽氣旺盛，在端午節當天午時取水的午時水，可用來祈求招財、淨屋、淨身、泡澡等用途。彰化市八卦山紅毛井是百年古井，雖然大腸桿菌過高，不再適合作為飲用水，仍然有許多民眾帶著桶子到場取水，就算不能飲用，也希望用午時水來招財運。

    位於彰化市公會堂後方的八卦山紅毛井是歷史建築，早年是彰化市民在端午節取用午時水的最好選擇，但於2015年檢驗出大腸桿菌過高，官方也貼出公告，告知民眾不再適合作為飲用水，但今天仍有許多民眾提著桶子來裝紅毛井的午時水。

    紅毛井相傳是荷蘭人來到台灣時，由荷蘭傳教士與士兵在彰化市八卦山下駐紮，並且掘井取水，所以被稱為「紅毛井」，井旁並供奉福德正神，多年來就算是碰到枯水期，照樣有大量水源湧出。而民眾今天取午時水，除了把水裝在桶子等容器裡曬太陽，吸飽端午超旺的陽氣，還會點香順便拜拜土地公。

    許多民眾都說，紅毛井以前的水質很甜，因為公告禁止飲用，大多數人取水主要是作為淨身或是招財之用，就算不是煮沸來喝，彰化市紅毛井的端午人氣還是有夠旺。

    彰化市紅毛井在端午節仍出現取用午時水的熱潮。（記者劉曉欣攝）

    彰化市紅毛井在端午節仍出現取用午時水的熱潮。（記者劉曉欣攝）

    彰化市紅毛井位於八卦山下，也是歷史建築，古井旁還有土地公廟。（記者劉曉欣攝）

    彰化市紅毛井位於八卦山下，也是歷史建築，古井旁還有土地公廟。（記者劉曉欣攝）

    彰化市紅毛井位於八卦山下，也是歷史建築，古井旁還有土地公廟。（記者劉曉欣攝）

    彰化市紅毛井位於八卦山下，也是歷史建築，古井旁還有土地公廟。（記者劉曉欣攝）

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