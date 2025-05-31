新北議長盃龍舟賽登場 108隊爭奪245萬高額獎金

新北市長侯友宜與議長蔣根煌攜手為表演賽隊伍鳴槍，祝福龍舟賽順利圓滿。（記者羅國嘉攝）

2025/05/31 15:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議長盃第15屆龍舟錦標賽今（31）日在微風運河登場，新北市長侯友宜與議長蔣根煌攜手為表演賽隊伍鳴槍。此次活動吸引近30個國家、108支隊伍，共2400位好手參賽，活動從5月31日展開預賽，6月1日則展開總決賽，爭奪245萬元高額獎金。

新北市議會說明，此次錄取隊伍共108隊，包含大型龍舟男子組16隊、大型龍舟女子組8隊、大型龍舟混合組54隊、小型龍舟男子組19隊、小型龍舟女子組11隊。活動從5月31日展開預賽，6月1日則展開總決賽，各隊爭奪245萬元高額獎金，所有賽程結束後，將隨即公告成績。另，也呼籲參賽者，逕至官網下載車馬費領據，大型龍舟（預賽補助7仟元、進入半決賽再補助7仟元）；小型龍舟（預賽補助5仟元、進入半決賽再補助5仟元）。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，這屆龍舟賽緊接在國際壯年運動會之後登場，是新北市最具國際規模的體育賽事之一。今年參賽選手年齡層廣泛，從青壯年到高齡83歲長者皆積極投入，體現「全民運動、終身運動」的精神。他特別感謝議長對體育活動的熱情支持與高額獎金鼓勵，讓市民在佳節中以運動方式健康迎端午。

體育局補充，今年賽事分為大龍舟組與小龍舟組，並由亞運金牌選手簡證嚴與年長選手蕭炳森、梁麗水共同宣誓揭開賽事序幕。現場同時舉辦「端午袋安康」、「詩人再現端」、「彩筆繪龍舟」等系列文化活動，更設有胖卡美食車與限定彩蛋燈，讓民眾在競賽之外也能歡度節慶、體驗新北的節日魅力。

由民眾黨主席黃國昌及新北市議員陳世軒率「民眾新北隊」參加新北議長盃龍舟錦標賽。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法