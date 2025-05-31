台南農特產進軍日本 熊本永旺夢樂城台灣展開幕

日本熊本的永旺夢樂城「台灣展」盛大開幕。（台南市府提供）

2025/05/31 16:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為拓展台南農特產的國際能見度與通路市場，台南市長黃偉哲親赴日本熊本的永旺夢樂城（AEON MALL KUMAMOTO），出席「台灣展」（TAIWAN FAIR）盛大開幕式。他除了於會場接受當地電視節目的現場直播專訪，日本深受歡迎的吉祥物熊本熊也同台，為台南農特產品擴大宣傳聲勢，現場氣氛熱烈。

黃偉哲表示，這次的展出，希望讓熊本的朋友們體驗到台南的熱情與好味道。台南與熊本先前就曾於2016年地震時互相關懷，台積電進駐熊本後，更加深化台南與熊本的情誼，希望台日交流不只停留在觀光層面，能更進一步融入雙方市民的日常。

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台南市持續與日本永旺九州株式會社交流，將台南農產品上架至當地超市，雙方於去（2024）年簽署友好交流備忘錄，昨（30日）更盛大舉辦「台灣展」。永旺九州社長中川伊正表示，自去年締結備忘錄以來，雙方交流更加穩固，台南所提供的農產品品質始終非常優良，唯有優良產地才能孕育出好的農產品，他對品質深具信心。永旺夢樂城所在地嘉島町町長鍋田平，以及熊本縣政府熊本熊局長櫟本也到場支持。

黃偉哲接受當地電視節目直播時，向日本觀眾介紹台南產的鳳梨皮薄肉多、酸甜多汁，甚至連芯都能吃，並提及鳳梨在台灣象徵生意興隆，有很好的寓意。黃偉哲也當場試吃台灣的經典點心蕃薯片，並分享蕃薯為台灣的日常食物，做成蕃薯片後更廣受年輕人好評。

「台灣展」現場販售著琳瑯滿目的台灣特色商品，其中包含台南的農漁加工品及各式伴手禮，獲得現場民眾的稱讚。台南市府也把握這次機會大力宣傳，希望能透過永旺九州這個重要銷售通路，開啟更多日本市場。

台南市長黃偉哲將多款在地農漁特產品，介紹給永旺九州採購部門。（台南市府提供）

台灣展開幕式，黃偉哲（左2）跟人氣吉祥物熊本熊同台，宣傳台南農特產。（南市府提供）

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